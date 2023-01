Rubén Moreno Olivo, alias ‘Goro’, fue excarcelado pese a que pesa sobre él una sentencia de 25 años de prisión. | Fuente: Andina

Fiorella Nolasco, hija del fallecido concejal de la región de Áncash Ezequiel Nolasco, denunció que el sicario Rubén Moreno Olivo, alias ‘Goro’, liberado ayer por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), está prófugo.

“Tengo entendido que no está ubicable en Chimbote”, dijo en diálogo con RPP Noticias, tras alertar que Moreno Olivo puede atentar contra ella o su familia.

El prontuariado delincuente fue liberado pese a que pesa sobre él una condena de 25 años de cárcel impuesta por el Poder Judicial, en 2015, por su participación en el primer atentado contra Esequiel Nolasco, en 2010, en el que murió el hijastro del político, Roberto Torres Blas.

“El señor ‘Goro’ tiene una sentencia confirmada de 25 años por la Corte Suprema. Si bien el INPE ha recibido este arresto domiciliario por parte del juez (Richard) Concepción Carhuancho, (...) esta no puede pasar por sobre una sentencia confirmada por la Corte Suprema. Lo quieren hacer ver como si hubiera habido una confusión”, se quejó.

Fiorella Nolasco en RPP Noticias. | Fuente: RPP

Al ser consultada por la decisión del Ministerio de Justicia de cesar a todo el Consejo Nacional Penitenciario por la liberación del sicario, Fiorella Nolasco consideró que con esto el Ejecutivo “se quiere lavar la cara”.

“Con eso, me quieren dar la tranquilidad de que ya están haciendo algo. (Pero) eso no debió pasar. ¿Ellos creen que con hacer todos estos cambios van a solucionar el problema? No. Este señor es un sicario y puede tomar venganza contra mí y contra mi familia”.

Rubén Moreno Olivo fue condenado a 25 años de prisión en 2015 por el primer atentado contra Esequiel Nolasco, quien fue asesinado en 2014 en un segundo ataque.

