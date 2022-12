Las canastas se repartieron en el área urbana y rural, pero hay personas que aseguran no haber recibido, pese a estar en la lista. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Municipalidad de Yungay

La entrega de canastas de víveres por parte de los municipios sigue acumulando denuncias por presuntos actos de corrupción, esta vez en la Municipalidad Provincial de Yungay, región Áncash, vecinos denuncian que no recibieron la ayuda, pero que sus nombres aparecen en la lista de beneficiarios.

La relación a la que hacen mención es la que fue entregada por la municipalidad a la Contraloría General de la República.

Indican que se dieron con la sorpresa cuando ingresaron al portal de la Contraloría luego que les dijeron que no eran beneficiarios.

“Mi nombre es Santiago Saavedra Huerta y hago una denuncia en contra de la municipalidad de Yungay porque figuro como beneficiario, pero no me entregaron nada. Es cierto que yo me empadroné, me hicieron firmar, colocar mi DNI, pero cuando asistí al reparto no me dieron nada, pregunté y me dijeron que no era beneficiario, están utilizando mi nombre”, dijo un denunciante a un medio local.

Lo mismo asegura una joven mujer. “Soy Lucía Gonzales Sánchez, a mí me empadronaron, me pidieron mi nombre, pero cuando repartieron me dijeron que no era beneficiaria, han tomado mis datos que yo brindé solo para el empadronamiento”.

Ambas personas piden una explicación sobre porque sus nombres figuran como beneficiarios cuando eso no pasó.

