Fotógrafo: JACOB RIVERA

Un grupo de manifestantes del Frente Patriótico de Bagua y estudiantes universitarios, quemaron las fotografías de sus dos congresistas de la región Amazonas. Se trata del profesor Grimaldo Vásquez Tan, del Frente Amplio; y el médico Absalón Montoya Guivin, de Somos Perú.

El acto simbólico se realizó en una calle cercana a la plaza de armas de la ciudad, donde también los declararon como personas no gratas por su voto a favor de la vacancia del presidente Martín Vizcarra Cornejo.

“Este es el rechazo de Bagua, porque Bagua nunca olvida, Bagua muestra su indignación, está quemando a estos traidores golpistas”, expresó.

Luego, quemaron la foto del presidente Manuel Merino de Lama. Pese a ello, uno de los manifestantes dijo que el acto no es en defensa al exmandatario. “¿Quemamos a Merino?... No defendemos a Vizcarra, defendemos la democracia. Merino no nos representa”, añadió otro. Esto mientras la gente arengaba contra Merino.

Las manifestaciones continúan en todas las regiones del país en rechazo a la juramentación de Merino de Lama como presidente de la República.

