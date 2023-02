| Fuente:

Aneth Acosta, candidata al Congreso por Acción Popular, se mostró en contra de las opiniones del aspirante a la Presidencia de la República por el mismo partido, Yonhy Lescano, y apoyó la encargatura del Estado desempeñada por Manuel Merino de Lama.

"La Presidencia de Manuel Merino fue totalmente constitucional, se ha seguido el mismo proceso por el que fue puesto e investido (Francisco) Sagasti, simplemente siguiendo el proceso constitucional y el del Reglamento del Congreso. Un gobierno totalmente constitucional y ahí no hubo ningún golpe de Estado", dijo en Las 5 de las 7 en RPP.

Al recordarle que Yonhy Lescano opina en contra de esta idea y, además, afirma no sentirse respaldado por la actual bancada de Acción Popular en el Congreso, Aneth Acosta señaló:

"En esta ocasión, sí, tengo que decir que opino distinto a mi correligionario. Creo que ambos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, yo creo que nunca hubo golpe de Estado".

"Con respecto a la bancada de Acción Popular, el correligionario y candidato Lescano tiene sus propias formas de pensar, yo no las comparto, hay gente de la bancada que es valiosa a la cual respeto muchísimo y no creo que hagan menos a la campaña, al contrario, creo que todo esfuerzo suma", añadió.

En ese sentido, descartó que el partido de la lampa esté dividido y que, en caso de ganar las elecciones, haya vertientes enfrentadas en el Congreso.

"Una vez que Yonhy Lescano sea elegido presidente, creo que eso le dará fuerza a la bancada y ahí la cabeza de nuestra bancada será el presidente. Él tomará la batuta y las decisiones se tomarán internamente, respetaremos lo que diga la mayoría".

En noviembre del año pasado, el entonces precandidato presidencial por Acción Popular reconoció que le esperaba una "tarea difícil" para ganarse al electorado luego de que la bancada apoyó la vacancia presidencial. Sin embargo, recalcó que "esa no ha sido la posición del partido institucionalmente".

"No tengo ningún problema de pedir disculpas al país. No porque haya impulsado esto Acción Popular, no porque sea posición de Acción Popular esta vacancia que ha hecho mucho daño, sino porque personas que llegaron con el símbolo de Acción Popular hicieron una acción absolutamente incorrecta", precisó en el momento.

