El soldado fue encontrado tras un intenso patrullaje policial.

Wilber Arnold Carcausto Uchiri explica el porqué de su desaparición.

La Policía Nacional del Perú encontró la noche del viernes en la ciudad de Tacna al soldado Wilber Arnold Carcausto Uchiri, quien estaba desaparecido desde el pasado 10 de mayo.

Así lo confirmó a RPP Noticias, el general de la Policía, Javier Bueno, quien precisó que el joven de 22 años había estado escondido en una chanchería a las afueras de la ciudad, precisamente en el cruce de las avenidas Leguía y Banchero Rossi.

“La última información que llegamos a tener es que se vio a un grupo de soldados dirigirse hacia la ciudad de Tacna, por lo que se intensificó el patrullaje y felizmente ha sido hallado con vida para satisfacción de sus padres”, dijo.

Envió mensaje a sus padres

El cabo se pronunció de forma breve y dijo que sufrió maltratos dentro del Regimiento de Caballería N° 211 del cuartel Tarapacá de Tacna, donde cumplía su servicio militar.

“Solo decirles que se tranquilicen a mis padres, solo puedo decir eso. No me fugué, solo me gritaban las personas, los oficiales me decían te voy a meter al agua, te meto golpe, cosas así”, dijo en declaraciones a la prensa.

Carcausto permaneció escoltado por los efectivos de la Policía, quienes lo trasladaron en una camioneta a la sede de Medicina Legal.

Desaparición

El cabodesapareció el pasado 10 de mayo, lo que llevó a que sus padres realizaran un plantón en la Comandancia del Ejército para exigir su búsqueda. Durante esa manifestación, ambos fueron intervenidos por la Policía.

El Ministerio Público inició una investigación el pasado 2 de junio al respecto y manejaban dos hipótesis: desaparición forzada o un presunto homicidio. Además, cuestionaron que la institución no pusiera una denuncia formal ante la Policía sobre la desaparición.

La Policía explica que el soldado fue "hallado en la zona alta de la ciudad de Tacna".

