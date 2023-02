Walter Martos acudirá al Congreso si es citado por sus declaraciones sobre las Fuerzas Armadas. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

Walter Martos, el presidente del Consejo de Ministros, afirmó este viernes que si es citado, acudirá al Congreso de la República para aclarar las declaraciones que hizo en torno a las Fuerzas Armadas y la moción de vacancia contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra.

"Asisitiré al Congreso las veces que me cite porque estamos dentro de una democracia. El Congreso tiene toda la potestad de citarnos, iremos cuando nos citen y aclararé que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en esta controversia", dijo a Nada Está Dicho por RPP.

En ese sentido, señaló que su intención no era "amenazar o pensar en las Fuerzas Armadas" como un respaldo para evitar que se lleve a cabo una vacancia presidencial.

"Lo siento muchísimo si esto ha creado alguna confusión o algún resentimiento en algunos. Nada tienen que ver las Fuerzas Armadas en esto... Una cosa era hablar de las Fuerzas Armadas que no son deliberantes, yo quise remarcar que también están sometidas al poder constitucional. Luego, enmarcar en otra cosa cuando dije que no vamos a permitir (una vacancia)", explicó.

Evalúan medida cautelar ante el TC

El jefe del gabinete manifestó que de admitirse la moción de vacancia el lunes 2 de noviembre, presentarán algún recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar que prospere. "Esta controversia se tiene que solucionar en el marco de la constitucion y la ley", enfatizó.

"Digo que no lo vamos a permitir porque si el Congreso continúa con el proceso, tenemos los instrumentos legales para no aceptar esto, como es la medida cautelar, la acción de amparo...", precisó.

Martos Ruiz sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es "evitar una mayor crisis en el país" y defender la gobernabilidad "no solo en el presente, sino en el futuro".

"Cuando digo que no lo vamos a aceptar, me refiero a que tenemos todas las herramientas legales dentro del marco constitucional, no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Les tengo el más profundo respeto y jamás permitiría que se vea involucrada en actos políticos", remarcó.

Te sugerimos leer