El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró este viernes que buscará una aproximación "con mucha apertura" al Congreso de la República, y consideró que buscar un enfrentamiento entre los poderes de Estado cuando el país atraviesa una pandemia, "sería una tremenda irresponsabilidad".

"En este momento necesitamos tener apertura tanto del Ejecutivo como del Parlamento. No se trata de llegar a un enfrentamiento entre ambos poderes mientras el pueblo se está muriendo, eso sería una tremenda irresponsabilidad", sostuvo en TV Perú.

En ese sentido, descartó que "vaya a tener algún problema con ellos (los legisladores)", pues planea "escucharlos plenamente".

Asimismo, aseguró entender que los parlamentarios tengan la "voz levantada a veces porque ven que su pueblo necesita" y, señala, desde el Gobierno central no siempre se llegan a atender las demandas para sus regiones.

"Lo que sí, es muy difícil en esta pandemia enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo. Nos debemos enfocar en enfrentar la pandemia y reactivar económicamente el país. Y sí, se han retrasado muchas obras que ellos reclaman en sus regiones, que vamos a tratar de impulsarlas, pero enfocándonos primero en manejar la pandemia", explicó.

Ratificación de los ministros de Educación y Economía

El flamente jefe del Consejo de Ministros también defendió la ratificación de los ministros Martín Benavides y María Antonieta Alva en las carteras de Educación y Economía, respectivamente, pese a que ambos enfrentan procesos de interpelación en el Congreso.

"La calidad de la educación no es un capricho del Gobierno, es una necesidad de nuestros hijos y los hijos de estos. Debemos dar a las futuras generaciones una mejor calidad de la que nosotros hemos tenido. El ministro de Educación tiene una visión de los centros educativos con estándares que garanticen la calidad de educación, y no solo se quedó por eso, sino por muchos proyectos que están en camino, y en este momento cambiar de ministro" no sería práctico, respondió sobre el titular de Educación.

En tanto, dijo lo siguiente sobre la representante del MEF: "La minista de Economía es una excelente profesional, muy capaz y tiene todo un equipo de trabajo ya organizado e implementado; cambiarla implicaria cambiar también el equipo... Es capaz, está manejando la pandemia como corresponde y cambiarla en este momento, sería un grave retroceso".

Las bancadas de Unidos Por el Perú (UPP) y Frente Amplio presentaron un proceso de interpelación contra Alva Luperdi sobre las acciones tomadas durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Por otra parte, Benavides, quien se desempeñó como superintendente de la Sunedu, ha sido duramente cuestionado por el parlamento por su trabajo en esta institución que se encargaba de otorgar licencias a las universidades que cumplían con estándares básicos de calidad.

