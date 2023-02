Walter Martos: ¿La estrategia por formación militar para combatir la pandemia desde la PCM? [Análisis]

El ahora Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, llevará la estrategia militar a la lucha contra la pandemia, aseguran militares en retiro. | Fuente: Ministerio de Defensa

Desde la designación de Óscar Valdés Dancuart, el 10 diciembre del 2011 durante el gobierno de Ollanta Humala, no se tenía en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros a un militar. Y antes de ello, si se sigue retrocediendo en la historia del Perú, sucedió tras un golpe de Estado, en el periodo de Francisco Morales Bermúdez.

El nuevo Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dejó la cartera de Defensa para asumir el cargo. Se desempeñó también como Jefe de Estado Mayor General del Ejército y Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además es licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Chorrillos, magíster en planeamiento estratégico y toma de decisiones en la Escuela Superior del Ejército, entre otros estudios.

Para el historiador Francisco Gálvez Montero, autor del libro “La historia de la Presidencia del Consejo de Ministros”, el general Walter Martos en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros basará su trabajo en estrategias: “Los militares tienen dentro de su formación en el Perú y en el extranjero el tema de la estrategias, que es la filosofía que viene de la época de los años 50 con el destacado militar José Del Carmen Marín, la famosa frase que “Las ideas no se imponen sino se exponen”. Los militares actúan como gestores y coordinadores, porque algo que debemos reconocer a los militares es que son los que diseñan estos planes macro”.

Además, recuerda su posición como Ministro de Defensa frente al control de daños ocasionados por la pandemia: “Retomando palabras del general Martos, él sostuvo que en realidad se debería hacer un diseño del control de la pandemia pero más focalizado, es decir, poder hacer un diagnóstico y conocer qué lugares son los que en este momento concentran mayor número de necesidades frente a otros que no lo necesitan; sin embargo, el Gabinete Zeballos en su momento no vio con buen agrado las expresiones del Ministro de Defensa de entonces y prácticamente lo desautorizaron".

El historiador explica también que los militares que han ido asumiendo los cargos últimamente han estado en situación de retiro, por ejemplo, Valdés Dancuart: “Los militares adoptan ahora una postura más de gestores, lo que sucede es que en el mundo interno del militar no es lo mismo que el de un militar en retiro. En actividad se está muy cuidado de los actos que se realizan porque eso podría quitar el ascenso, en cambio un militar en retiro no tiene dónde ascender”.

El ex Ministro de Defensa y general en retiro Walter Martos asumió la Presidencia del Consejo de Ministros. | Fuente: Agencia Andina

ANÁLISIS TRAS EL NOMBRAMIENTO DE WALTER MARTOS COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

Distintas opiniones han surgido desde la confirmación del nombramiento de Walter Martos como Presidente del Consejo de Ministros. Para el ex Ministro de Defensa y general del Ejército en retiro Roberto Chiabra, la experiencia militar del nuevo premier será su fortaleza en la lucha contra la pandemia: “Walter Martos ha venido manejando como Ministro de Defensa la emergencia sanitaria, este es un mensaje que está dando el Presidente para mejorar la estrategia sanitaria. Creo que tiene la capacidad de planear, ejecutar e integrar. Lo que espero de él es que haya una mayor articulación con los gobiernos regionales, con la Iglesia, la empresa privada y organizaciones sociales, de tal manera que se puede llegar a todos los lugares de nuestro país”.

Por su parte, Daniel Mora, ex Ministro de Defensa y general del Ejército en retiro, considera que el nuevo premier puede cumplir un gran rol por la formación que ha llevado: “Nosotros como militares tenemos entrenamiento como para poder manejar una situación como la que se está manejando. Él es preparado, tiene una gran responsabilidad de poder articular con diferentes ministerios, fundamentalmente en el tema de la pandemia, como Ministro de Defensa estuvo permanente articulando acciones. Va a ser difícil en la situación actual, con un proceso electoral en pocos meses, pero creo que va a poder superarlo, estamos entrenados para eso y creo que será una buena sorpresa. Puede cumplir un gran rol en la situación actual”.

Para Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Walter Martos se enfocará en continuar la planificación de las acciones en la lucha contra la pandemia, dejando el lado económico como se ha venido desarrollando: “Él de economía no conoce, a diferencia de Cateriano, eso se lo dejará a la Ministra de Economía, no creo que haya grandes cambios en economía. Su falta de experiencia puede ser un punto a favor frente al Congreso, porque no es un tipo que ha desatado animadversiones como Cateriano, el ser más político a veces produce efectos al frente. Walter Martos es un militar puro, su formación es absolutamente militar”.

Coincide Santiago Mariani, analista político de la Universidad del Pacífico. “Probablemente lo que el presidente haya intentado con el nombramiento de un militar es demostrar una imagen que tiene fuerte apoyo para continuar frente al Gobierno. La otra lectura posible sobre este cambio es que habiendo fracasado con el nombramiento de Cateriano, en el que la propuesta principal estaba enfocada en cómo impulsar la reactivación económica, con el nombramiento de Martos apunta a enfocarse en el abordaje de la pandemia a través de una persona que ya tenía experiencia en esto, que estaba llevando adelante una buena gestión y que a su vez tiene como experiencia una vínculación muy fuerte al Estado”, sostiene.

El libro Historia de la Presidencia del Consejo de Ministros reúne la labor de los diferentes presidentes del Consejo de Ministros desde la creación de esta institución. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

Presidentes de Consejo de Ministros militares en gobierno elegidos:

José Maria Raygada, general del Ejército, además ministro de Guerra y Marina, 1857-1858.

Miguel San Roman y Meza, mariscal; 1858-1859.

José Miguel Medina Elera, general, 1872-1873.

Manuel de Mendiburu, general, mayo 1879, octubre 1879.

Pedro E. Muñiz Sevilla, 15 mayo 1914- 1agosto 1914.

Carlos Isaac Abril Galindo, además Ministro de Guerra; 18 de febrero 1915-15 agosto 1915

Armando Revoredo Iglesias, general FAP. 17 junio 1948-27 octubre 1948.

Zenon Noriega Agüero, 28 julio 1950-9 agosto 1954.

Oscar Valdés Dancuart, teniente coronel EP retirado; 10 diciembre 2011-23 julio 2012.

Walter Martos, general EP retirado; 6 de agosto 2020 en adelante.

