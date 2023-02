Waldo Mendoza, titular del Ministerio de Economía | Fuente: RPP Noticias

El titular del Ministerio de Economía, Waldo Mendoza, señaló que la posibilidad de regresar a una cuarentena total no está prevista por el momento, pero sí de forma focalizada.

"Estamos trabajando con todos los escenarios, desde el más terrible hasta el más moderado", señaló en entrevista a La República.

"Con lo que hemos aprendido, nos parece que en el escenario más probable vamos a actuar selectivamente. Y si en algún momento hay que activar bonos, esos bonos muy probablemente serán también selectivos. No está en nuestro panorama la probabilidad de una encerrona, de una cuarentena total", expresó.

En ese sentido, sostuvo que "no hay manera de negar que en términos financieros y fiscales la situación (...) es más débil que en el episodio anterior". No obstante, aseguró que "eso no significa que no existan los recursos para atender lo urgente".

"Si la situación se complica, siempre hay la posibilidad de que –por un tiempo– pueda gastarse por encima de lo que se preveía", apuntó el ministro.

Mendoza también se refirió a las discrepancias que existen con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. "No hay manera de negar que hay un dilema casi matemático entre salud y economía", anotó.

"Felizmente tenemos una primera ministra, un presidente, un Consejo de Ministros que dirimen en estas diferencias. (...) Lo que sí les puedo asegurar es que el MEF se ha puesto a la orden del Ministerio de Salud en términos de facilitar lo que requiera", aseveró.

"ESTAMOS EN SEGUNDA OLA"

El titular del MEF se refirió al artículo que escribió en octubre pasado, en el cual aseguraba que no habría segunda ola. Ahora, acepta que se equivocó y se allana a lo que dice la ministra de Salud.

"Evidentemente tengo que corregirme, tendría que estar ciego para no hacerlo. En ese momento, la epidemia estaba básicamente controlada. Todo estaba muy bien hasta que vino el virus inglés, que al parecer tiene un factor básico mucho más grande", explicó.

"La ministra de Salud tiene razón, estamos en una segunda ola. Ojalá que sea más pequeña que la primera, pero estamos en una segunda ola, yo me allano a lo que dice la ministra de Salud, la competente en este tema. Lo escrito, escrito está. Los errores allí están, así que adelante", recalcó el ministro de Economía.

