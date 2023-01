novia del fallecido subteniente del Ejército, Tomy Heredia Yovera. | Fuente: RPP

Alexandra Salas La Torre, novia del fallecido subteniente Tomy Heredia Yovera, se pronunció acerca de la confusión del cadáver de su pareja con los restos de otro militar que murió en un enfrentamiento en el VRAEM el pasado martes.

"La confusión de cuerpos es una negligencia súper grave. No puede haber esa clase de cosas en algo tan serio, hablamos de cuerpos, de seres humanos, no de paquetes como si fueran carne. Viene alguien que no es de nosotros y pensando que sí es lo hemos velado, le hemos orado, los han preparado, vestido y se lo llevaron porque no era Tomy", lamentó.

La joven detalló que el féretro del subteniente permaneció cerrado durante todo el tiempo que fue velado, lo que impidió que la familia notara el cambio inmediatamente. Solo al momento en que preparon el cuerpo, algunas personas dudaron de la identidad del cadáver, "pero no era tan seguro", dijo.

Salas La Torre indicó que esta confusión no solo causó dolor a la familia, sino que también les produjo la falsa expectativa de que su familiar podía seguir vivo. "Al primero que llamaron fue a su papá para decir que no era él, que se había cometido un error. Incluso, él [el padre] pensó que iba a estar vivo; pero le dijeron que no, que también había fallecido".

"No hay palabras para un error como ese, no se trata de decir 'me equivoqué pues, perdón'. ¿Cómo? Si ya produjo lágrimas, ya produjo dolor en la familia", añadió.

Asimismo, lamentó que la familia no haya recibido disculpas personales de parte del Ejército. Detalló que solo los uniformados más cercanos al suteniente les expresaron sus condolencias.

Los restos mortales del subteniente EP Tomy Heredia Yovera y del suboficial EP Ítalo Pérez Ávila, que fallecieron en un enfrentamiento con remanentes terroristas, fueron intercambiados al momento de ser entregados a sus familiares.

