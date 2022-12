Lucha contra remanentes terroristas y el narcotráfico.

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, reiteró que, según indicios recogidos por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, 16 personas fallecieron, entre ellas 4 menores de edad, ejecutadas por un comando de Sendero Luminoso que hizo una irrupción y dejó volantes en la localidad de San Miguel del Ene, en el Vraem.

"Está confirmado, también está confirmado quiénes han sido los ejecutores y, como también lo he anunciado en el Congreso, hemos desplegado una serie de patrullas en la zona hasta dar con los responsables porque quiero decirlo con toda claridad: esto no se va a quedar así, esto es una herida muy profunda que nos han hecho a los peruanos, no solamente a San Miguel del Ene (Vraem) y esto definitivamente no se va a quedar así", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, la ministra también afirmó que las personas que ejecutaron este asesinato lo hicieron bajo órdenes del camarada 'Carlos' e inspirados por Víctor Quispe Palomino, alias 'José'. Asimismo, indicó que se ha reunido con el alcalde del distrito de Vizcatán del Ene y con otras autoridades locales para dar el compromiso del Estado "de estar permanentemente en la búsqueda de los responsables de este crimen terrible".

Al respecto, detalló que el Estado cuenta con 50 bases contra terroristas en la zona. Si bien reconoció que no es posible contar con una base en cada uno de los centros poblados en el Vraem (49 mil km2), reiteró que se han comprometido con el alcalde de San Miguel del Ene a instalar una base militar en este lugar, además de entrenar al comité de autodefensa y una serie de actividades para reforzar la presencia del Estado.

"Es importante mencionar que el alcalde nos ha hecho saber una serie de pedidos, de trámites, de temas que a veces por su complejidad requieren de un apoyo más externo, por ejemplo, proyectos de inversión, y me he comprometido a entregarlos personalmente a cada ministro y estamos todos alineados en contribuir con el desarrollo de San Miguel del Ene", explicó.

Gobierno anuncia la instalación de base contraterrorista

El Gobierno instalará una base militar contrasubersiva en el centro poblado San Miguel del Ene, donde terroristas mataron a 16 personas, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), anunció este viernes el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

Durante una conferencia de prensa tras Consejo de Ministros, el titular del sector Cultura precisó que la ministra de Defensa, Nuria Esparch, se reunió con las autoridades del citado centro poblado y sobrevoló la zona.

"Ha tenido un diálogo con las autoridades, específicamente con el alcalde de San Miguel del Ene, para tener una base contraterrorista en esa localidad y reforzar sobre todo las acciones militares que se han desarrollado. Entre las medidas se ha acordado instalar la base militar en el centro poblado mismo de San Miguel del Ene para fortalecer la seguridad de la zona y el uso de un terreno de la Municipalidad por 10 años", dijo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer