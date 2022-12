Vacunación a los adultos mayores de 85 años. | Fuente: Essalud

Hernán Ramos, vocero de Essalud, aseguró que no sobran vacunas, por lo que descartó información tendenciosa sobre vacunación sin figurar en las listas. En conversación con RPP Noticias, dijo que las dosis están siendo controladas, por lo que pidió a la población a tener paciencia y a informarse por los canales oficiales.

“Hemos visto personas que se aparecen pensando que les vamos a dar dosis sobrantes. Nosotros programamos la cantidad de pacientes y dosis para que no sobre ninguna dosis. No hay que estar a la caza de dosis sobrantes. No va a ocurrir que alguien vaya a llegar a las 4:00 p.m. y lo van vacunar, porque sobró una. Eso no va a ocurrir”, dijo.

El vocero de Essalud dijo que los días viernes y sábados, el Ministerio de Salud les informa cuántas dosis recibirá el Seguro Social, por lo que, a partir de dicha confirmación de las dosis, se elabora la lista para la programación de la semana.

De 3 mil en 3 mil

Essalud ha iniciado la vacunación para la población asegurada mayor de 85 años. Esta población ha sido dividida en dos grupos: mayores de 90 años y los que tienen entre 85 y 89 años.

“La población de 90 años a más, hemos visto que tienen dificultad de su movimiento, entonces vamos a vacunarlas en su domicilio, pero para eso hay menos oferta. Las estamos agrupando de 3 mil en 3 mil”, dijo Ramos. En ese sentido, pidió paciencia para los adultos mayores de 90 años, que todavía no han salido en las listas. “Por ahora estamos yendo 3 mil en 3mil”, manifestó.

La población mayor de 85 años asegurada supera los 100 mil adultos. Essalud vacunó en la primera semana a 11 mil 700 personas y en la segunda semana tiene programada vacunar a 29 mil 500 personas. “Nosotros nos comprometemos a vacunar a todos nuestros asegurados. A todos los vamos a programar y eso depende de cuántas dosis nos estregan”, dijo.

PODCAST RPP | Las crisis políticas durante el primer año de la COVID-19

El primer año de la pandemia de la COVID-19 en Perú estuvo marcado por constantes cambios en puestos claves del Gobierno, tensiones entre Ejecutivo y Legislativo y el escándalo del "Vacunagate". Analistas comentan cómo esto afectó el manejo de la crisis provocad por el virus.

Te sugerimos leer