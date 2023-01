Vladimir Cerrón es actualmente el gobernador regional de Junín. | Fuente: Foto: RPP

El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, dijo la noche de este martes que el viaje que realizó a Venezuela para participar en el 'Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa', evento que se realizó en junio pasado, fue pagado por el régimen de Nicolás Maduro.

"Hemos ido para un encuentro de autoridades de gobiernos locales y hacer un intercambio de experiencias. Hay puntos que es bueno aprender de ese país y, lógicamente, hay otros que no se puede aplicar a nuestra realidad", comentó en una entrevista con el programa Nada está dicho.

Cuando se le consultó sobre los cuatro millones de venezolanos que han huido de la crisis económica y política en su país desde finales de 2015, Vladimir Cerrón respondió: "He conversado con algunos venezolanos que están en Huancayo y puedo decir que, pese a que son antimaduristas, mucho de ellos son proChávez".

"Yo sí podría ir a vivir [a Venezuela] en las circunstancias que he visto, podría ir a vivir con toda seguridad" Vladimir Cerrón, gobernador regional de Junín

El gobernador regional de Junín indicó también que no le consta que jóvenes del país sudamericano coman de la basura, una situación que denunció el periodista mexicano Jorge Ramos. "Yo no lo he visto", sostuvo, y remarcó: "Les diría que los problemas actuales de Venezuela tienen que resolverlos los propios venezolanos, sin injerencia norteamericana ni del Grupo de Lima".

Vladimir Cerrón refirió que una de las causas de la crisis en el país caribeño es su dependencia excesiva de la renta petrolera. "No les ha permitido desarrollar la agricultura", opinó.

El político peruano se pronunció también del alarmante índice de pobreza en Venezuela. De acuerdo con algunos estudios, más del 94% de la población venezolana vivía en la pobreza en 2018. "Es una pobreza que sería envidiable, porque tienen una educación totalmente gratuita, una medicina totalmente gratuita y no se paga la electricidad", indicó.

En otro momento de la entrevista se le preguntó a la autoridad regional si iría a vivir a Venezuela. "Después de haber vivido en Cuba un bloqueo tan brutal, podría vivir (en Venezuela). También en Perú he pasado circunstancias bastantes difíciles que no me han hecho renunciar a mis deberes".

Vladimir Cerrón dijo, además, que en diciembre próximo las agrupaciones de izquierda que participar en diversos encuentros políticos, definirían la conformación o no de un frente político electoral para las elecciones generales de 2021. "La izquierda está bregando un proceso de unidad", agregó.

