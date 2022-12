Vizcarra bajo comparecencia con restricciones [COLUMNA]

| Fuente: Andina

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

La justicia desestimó el requerimiento fiscal y consideró que no había fundamento para imponer al expresidente Vizcarra una prisión preventiva de 18 meses. La jueza María de los Ángeles Álvarez sostuvo que no está probado el riesgo procesal, pero sí adelantó que los elementos de convicción parecen lo suficientemente sólidos para una condena por corrupción en la gestión de la construcción del hospital de Moquegua. La jueza impuso un régimen de comparecencia con restricciones y una caución de cien mil soles. El expresidente queda prohibido de alejarse de su localidad sin autorización de la justicia y de ventilar informaciones relativas al proceso en el que es acusado. Vizcarra se convierte en el quinto presidente que es objeto de medidas judiciales en lo que va del siglo XXI, todos ellos por casos de corrupción. Algunos consideran que la Justicia dio muestras de una indulgencia que no tuvo con otras figuras políticas. Pero también se sostiene, al contrario, que la decisión de la jueza Álvarez pone fin al uso excesivo de la prisión preventiva, es decir, detenciones carcelarias antes del juicio. Aunque Vizcarra enfrenta también un procedimiento sancionatorio en el Congreso, por el momento puede seguir haciendo campaña como candidato en la lista parlamentaria de Somos Perú.

Mientras tanto la huelga de transportistas ha cumplido su cuarto día, pese a las exhortaciones a la solidaridad lanzadas por el ministro de Economía. Waldo Mendoza confirmó medidas para bajar el precio del diésel y devolver parte del impuesto selectivo al consumo, pero adelantó que no se acogerán las demandas maximalistas de los huelguistas. Por su parte, el ministro del Interior afirmó que la Policía Nacional procederá a remover los vehículos que impidan el paso de oxígeno medicinal y detendrá a sus propietarios. Los huelguistas exigen la presencia de la primera ministra en las negociaciones.

En estas condiciones de conflicto social llegó la noticia de la desaparición de Luis Bedoya Reyes, fallecido ayer a la avanzada edad de 102 años. Bedoya era el último representante de una generación de líderes que creó la corriente social-cristiana, inspirada por la doctrina social de la Iglesia. Su servicio público lo llevó a colaborar con el gobierno de Bustamante y Rivero y sufrir las consecuencias del golpe militar de 1948. En 1963 se convirtió en el primer alcalde elegido de Lima, victoria que repitió en 1966 y que dio lugar a una de los primeros debates transmitidos por radio y televisión. En 1978 fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente, en la que supo lograr consensos con la primera fuerza política (el APRA), así como con las diferentes facciones de la izquierda. En 1990 apoyó la candidatura de Mario Vargas Llosa. Hasta sus últimos días fue un referente de los valores democráticos, pero también de la saludable práctica del humor. Desde aquí, nuestra condolencia a sus familiares y amigos.

En víspera de un nuevo fin de semana con confinamiento dominical, vale la pena recomendar la oferta digital de la Biblioteca Nacional. La vieja institución fundada por el general San Martín se renueva y facilita el acceso virtual a sus fondos: libros, caricaturas, fotos y acuarelas. Desde ayer una buena parte de su archivo es accesible en el sitio digital de Artes y Cultura de Google, la plataforma más difundida a nivel global. Al mismo tiempo la Biblioteca Nacional publica en bello papel su memoria del año 2020, uno de los más accidentados de su larga y por momentos turbulenta historia. La memoria está inspirada en el boletín que hizo editar Jorge Basadre en 1943, poco después del incendio que destruyó parte de sus viejas instalaciones en la avenida Abancay.

Las cosas como son

Te sugerimos leer