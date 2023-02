El mandatario insistió en que su prioridad es escuchar a todos los peruanos. | Fuente: Twitter

El pasado 21 de julio, el esposo de Celia Capira, Adolfo Mamani Tacuri, falleció en el hospital Honorio Delgado de Arequipa por COVID-19. Horas antes, Celia corría tras la comitiva del presidente de la República, pidiendo ayuda para que reciban a su esposo en dicho centro de salud.

La historia de Celia rápidamente saltó a los medios, por lo que esta tarde el presidente de la República se dirigió a ella para pedirle disculpas por no haberla escuchado en el momento en el que reclamaba una cama UCI para su fallecido esposo.

“No escuché el domingo a la señora Celia… no me di cuenta, ante el caos y el tumulto. ¿Cómo no escucharla si es parte de mi forma de ser? Es parte de lo que infundo en este gobierno. Le pido disculpas sinceramente por no haberla escuchado. A nosotros nos duele como propia la muerte de todas las personas que han sufrido el COVID19”, manifestó el mandatario.

Vizcarra aseguró que el Gobierno continuará realizando esfuerzos para combatir al coronavirus y lamentó no tener el tiempo suficiente para no escuchar las demandas de todos los ciudadanos.

“Vamos a seguir haciendo el esfuerzo, pero tenemos que hacerlo juntos. Juntos vamos a trabajar en Arequipa. Nos sumamos a esa fuerza [de los arequipeños], vamos a sumarnos con los propios arequipeños que son tan aguerridos y decididos. Vamos a dar orden y dirección que faltaba en un sector tan crítico como es el de salud”, señaló.

Cabe mencionar que, en diálogo con RPP Noticias, Capira manifestó que el personal que atendía a su esposo en una de las carpas del hospital siempre le manifestó que se encontraba estable.

“Es una negligencia, no sé qué fue, nadie me explica lo que ocurrió. Intenté buscar a alguien que me de información sobre las circunstancias de su muerte, pero nadie me explicó”, reclamó.

