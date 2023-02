Katy Ugarte, virtual congresista de Perú Libre | Fuente: Facebook

En entrevista para Nada está dicho de RPP Noticias, la virtual congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, manifestó que, como docente, durante su gestión priorizará los temas de educación.

“Como maestra, conozco de cerca la problemática de cerca a nivel nacional. El abandono total en la educación, el problema más álgido que en este momento se debe solucionar, declarando en emergencia la educación donde nuestros niños no cuentan con conectividad en este momento, pese a que el año pasado estuvimos en las mismas condiciones”, expresó.

En ese sentido, indicó que viabilizará un proyecto de ley para garantizar la conectividad a nivel nacional y la tecnología para los 8 millones de estudiantes peruanos.

CAMBIOS EN LA SUNEDU

Al ser consultada sobre las palabras del candidato presidencial Pedro Castillo, quien dijo en un mitin que revisará las acciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), Katy Ugarte indicó que hay universidades que debían ser validadas.

“No se puede validar a universidades dónde ni siquiera tenían un local. Habían universidades que realmente necesitaban ser validadas pero no lo hicieron”, indicó. Asimismo, consideró que la Sunedu necesita una verdadera autonomía “sin tener preferencias”.

ENFOQUE DE GÉNERO

Respecto a la implementación del enfoque de género en la educación, la virtual congresista señaló que no se puede “distorsionar” el núcleo familiar y que todo debe enseñarse “a su debido tiempo”.

“Soy maestra, he trabajado con los libros del Minedu. Yo no estoy de acuerdo con situaciones muy delicadas que se le enseñan a niños desde inicial”, dijo y añadió que no se le puede decir a los estudiantes que “los niños son iguales con las mujercitas” o que “el niño puede vestir igual que una mujer”.

“Tanto el niño como la niña tienen el sexo como tal. Hemos nacido varón y mujer, no tenemos por qué distorsionar esta situación. El núcleo familiar es importante en el hogar, no tenemos por qué a los niños llevarlos por otra situación”, manifestó.

“Todo a su debido tiempo. No es correcto que desde inicial tengamos que distorsionar los valores de los niños. Como madre que soy, Dios creó al hombre y a la mujer, y eso está bien claro. El núcleo familiar no se debe perder”, agregó Ugarte.

