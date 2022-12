Premier Bermúdez se refirió a los cierres de campaña. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se mostró en contra de la decisión del Congreso se aprobar por mayoría el Proyecto de Resolución Legislativa 6954, que modifica el reglamento del Parlamento y establece una cuarta legislatura en el presente periodo parlamentario.

"Desde mi punto de vista es incorrecta porque queda muy poquito tiempo para terminar nuestras funciones, tanto como Ejecutivo como Legislativo, y en un tramo de un año tener cuatro legislaturas me parece que no ha sido lo más adecuado, sobre todo si se piensa en reformas constitucionales, porque requieren de un espacio de debate, de reflexión, y el poco tiempo que nos queda es muy corto y no va a permitir una reflexión adecuada", opinó.

En otro momento, la titular de la PCM señaló que, afortunadamente, no se generó ningún tipo de contratiempo durante los mítines de cierres de campaña de los dos candidatos presidenciales; sin embargo, reconoció que la gran mayoría de personas que acudieron a estas actividades representan un riesgo para salud en medio de la pandemia.

"Toda la ciudadanía, toda la sociedad, y la comunidad internacional, han visto el desarrollo de una primera vuelta electoral en condiciones de transparencia, de limpieza electoral, de un comportamiento autónomo de los organismos electorales. Ayer hemos estado reunidos con la misión de observación de la OEA", señaló.

Durante la ceremonia de entrega del Boulevard de las Patricias, en Pueblo Libre, en honor las próceres de la independencia del Perú, la jefa del Gabinete Ministerial recalcó que, de parte de las autoridades, se dispuso un número mayor de agentes de la Policía Nacional de lo que se tenía previsto para atender eventuales incidentes.

Asimismo, Bermúdez destacó que actualmente en el país se encuentran, aproximadamente, 150 observadores internacionales para "ayudarnos a garantizar que las elecciones van a desarrollarse con normalidad". "Nuestras instituciones, en general en el Perú, son sólidas y han demostrado que actúan de manera imparcial, indicó.

El pleno del Congreso de la República aprobó este martes por mayoría el Proyecto de Resolución Legislativa 6954 que modifica el reglamento del Parlamento y establece una cuarta legislatura en el presente periodo parlamentario.

El citado texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa se aprobó con 75 votos a favor y 33 en contra y fue exonerado de segunda votación. De acuerdo al Proyecto de Resolución Legislativa 6954, la cuarta legislatura inicia el 13 de junio y termina el 16 de julio.

Antes de la votación, la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, participó en el debate de la citada resolución legislativa y pidió reflexionar a su colegas parlamentarios.Además, señaló que se debe tener mucha consideración a lo que opina el pueblo: "Nos debemos exclusivamente a la voluntad popular".

"Se ha utilizado solo dos veces, pero solo de manera residual y excepcional. La primera el 2000 al 2001 y la segunda nosotros mismos. Este breve Parlamento la autorizó para que nosotros podamos legislar después de un Parlamento disuelto. ¿Es correcto que ahora la volvamos a utilizar cuando es una medida residual que debe pasar por el legislador? Hay que reflexionar. Es verdad es una medida legal, pero toda medida legal no siempre es legítima", sostuvo.

