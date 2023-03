En las imágenes se observa a un Adrian Zela visiblemente molesto. | Fuente: RPP Noticias

Una cámara de seguridad de una residencial captó al futbolista Adrián Zela en un confuso incidente en donde se le ve forcejeando con una mujer y unos hombres. Además, la grabación muestra la agresión de él hacia un guardia de seguridad. El incidente se dio en el condominio Kaya Guest House de Punta Hermosa. En las imágenes se aprecia al futbolista, con el torso desnudo, riñendo con un grupo de hombres. En un momento, Zela intenta ingresar a una camioneta y forcejea con una mujer en ese momento. Los otros hombres lo separan, pero continúa ofuscado. Luego, un guardia de seguridad interviene en la escena y recibe un cabezazo del futbolista.

En diálogo con RPP Noticias el jugador del Sport Boys hizo un mea culpa y confirmó que los hechos sucedieron este domingo por la mañana. “Hubo una discusión entre parte de la seguridad del condominio en el que veraneo”, señaló.

“Me he comunicado con él, felizmente está bien y no ha tenido ningún problema de salud”, dijo el futbolista. “Más allá de la agresión, ya hablé con el guardia de seguridad”.

Comentó que se encontraba con su novia y otros amigos en el lugar y que las personas en el video son vecinos. “No recuerdo los detalles porque yo vi cuando se inició. Creo que finalmente ha sido un malentendido”, detalló.

“Nos hemos sentado a conversar y he hablado personalmente con los demás y hemos quedado en buenos términos”, aseguró. “Ha sido un error mío mi reacción de esa manera. Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. No ha sido nada mayor”.

