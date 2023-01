Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La candidata presidencial Verónika Mendoza consideró que una de las grandes lecciones que viene dejando la COVID-19 en el país es que "la salud tiene que ser un derecho" que debe ser garantizado por el Estado "para todos por igual". En ese sentido, señaló que, en un eventual gobierno suyo, buscará "articular todos los esfuerzos posibles para ese objetivo".

"No puede ser que la vida de alguien cueste 3 mil soles que cuesta un balón de oxígeno, 200 mil soles que cuesta una cama UCI. Necesitamos reconstruir un sistema de salud pública sólido, fuerte, descentralizado, plenamente integral, integrado también entre las distintas instituciones que proveen este servicio", señaló.

En entrevista con el doctor Elmer Huerta para Espacio Vital, la candidata presidencial de Juntos por el Perú consideró que en el caso de la vacunación contra la COVID-19 se ha abierto "una falsa polémica" sobre la posibilidad de que el sector privado debe encargarse de ese tema pese a que "hay escasez de vacunas en el mundo".

Verónika Mendoza recordó que por esta razón los laboratorios productores de vacunas están canalizando este producto a través de los Estados para que las distribuyan y prioricen al personal de primera línea y a los adultos mayores. En esa línea, la candidata de Juntos por el Perú insistió en que la campaña de vacunación "debe ser conducida por el Estado".

"Tiene que ser universal, gratuita y ordenada. De ninguna manera podemos permitir, como han planteado algunos candidatos, que la vacuna se convierta en un negocio y entonces la compra el que tiene billete y el que no tiene plata, ¿lo dejamos en el abandono? Eso no lo podemos permitir", señaló.

La candidata de Juntos por el Perú precisó, no obstante, que esto no implica que para la distribución de la vacuna se pueda convocar al sector privado, a las Fuerzas Armadas, a los comités comunitarios anticovid y a otros sectores del país "para que podamos garantizar la distribución lo más rápida y efectiva posible, pero poniendo la salud y la vida por delante, no pensando en el lucro y en la ganancia. Ese es el chip que tenemos que cambiar", indicó.

Propuestas de Verónika Mendoza

- Medidas de emergencia: vacunación universal y gratuita, producción y distribución de oxígeno, acceso a internet para que los niños puedan seguir estudiando.

- Las pocas vacunas que podamos adquirir el Estado deben centralizarlas para luego distribuirlas en función de criterios epidemiológicos: primero al personal de salud, adultos mayores y continuar de forma ordenada.

- Implementación de, por lo menos, mil centros de salud que tengan concentradores de oxígeno y oxímetros.

- De ser necesario aplicar la Ley General de Salud por el oxígeno.

- Convocar a todos los sectores para garantizar la distribución de las vacunas con la vigilancia del Estado para evitar actos de corrupción y que "se salten la fila".

- Gobierno debe apoyar a las familias a sostenerse y recuperar la economía. Plan Chamba, dos bonos universales nacionales, plan de empleo masivo temporal, incremento de la inversión pública. "El Estado no se puede quedar de brazos cruzados mientras las Mype quiebran y las familias gastan todos sus ahorros", señaló.

- Garantizar oxígeno, vacunas y trabajo.

