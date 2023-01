¿Verdadero o Falso? | Vocera de ‘Con mis hijos no te metas’: “En el Congreso pasado se aprobó una ley de lo que son las uniones solidarias”

Beatriz Mejía | Fuente: Congreso

Beatriz Mejía, vocera del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’

Contexto: Entrevista en ATV Noticias

Fecha de la declaración: 27 de junio del 2019

Durante una entrevista a propósito del reciente acto simbólico del colectivo ‘Marcha del Orgullo’ en el Congreso de la República, la vocera del grupo conservador ‘Con mis hijos no te metas’, Beatriz Mejía, negó que las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) tengan actualmente menos derechos que las parejas heterosexuales y, como parte de sus argumentos, indicó: “En el Congreso pasado se aprobó una ley de lo que son las uniones solidarias”. Tras revisar los antecedentes al respecto, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

La supuesta norma a la que hizo alusión Beatriz Mejía se refiere al proyecto de ley N° 3273, presentado el 14 de marzo del 2014 por la entonces congresista Martha Chávez. La propuesta buscaba crear el Régimen de Sociedad Solidaria para regular “el acuerdo voluntario entre dos personas mayores de edad, del mismo o diferente sexo, que han decidido hacer vida en común”, así como los “derechos patrimoniales y asistenciales” que les corresponden, según explica el dictamen del proyecto.

La iniciativa de Chávez fue presentada como alternativa al proyecto de Ley N° 2647/2013-CR, denominado ‘Unión Civil No Matrimonial’, propuesto en septiembre del 2013 por el congresista Carlos Bruce, el cual buscaba normar las uniones entre parejas del mismo sexo con el fin de "establecer y garantizar derechos y deberes, el uno para con el otro".

Ambas propuestas tenían diferencias esenciales. Una de las principales era que la Sociedad Solidaria no alteraba el estado civil ni la relación de parentesco entre sus integrantes, mientras que la Unión Civil sí establecía un vínculo de parentesco y reconocía a sus miembros algunos derechos que asisten a los parientes de primer grado, como acceso a visitas a centros médicos, toma de decisiones para tratamientos quirúrgicos en casos de emergencia, protección en casos de violencia familiar, entre otros; además, generaba un cambio del estado civil de quienes la suscribieran.

El proyecto de ley de Unión Civil fue archivado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en marzo del 2015, mientras que la propuesta de Unión Solidaria fue aprobada por la misma Comisión en junio de ese año con los votos de Juan Carlos Eguren (presidente de la comisión), Martha Chávez, Martín Rivas y Rubén Condori. Solo votó en contra la entonces parlamentaria Verónika Mendoza.

Cabe indicar que la iniciativa de Martha Chávez no mencionaba a las parejas del mismo sexo como un grupo beneficiario de la norma. En estricto, indicaba que podía desarrollarse entre hermanos, amigos e incluso entre personas que mantengan un vínculo religioso.

La fórmula final que fue aprobada en la Comisión de Justicia incorporó otros proyectos similares que proponían regular la ‘atención mutua’, crear ‘asociaciones patrimoniales solidarias’ o formas de ‘cooperación patrimonial’. Entre estos están los proyectos presentados por el congresista Julio Rosas, de Fuerza Popular (N° 2801/2013-CR); Humberto Lay, de Unión Regional (3594/2013-CR), Martín Belaunde Moreyra, de Solidaridad Nacional (3649/2013-CR), y Rubén Condori, de Gana Perú (4495/2014-CR).

A pesar de tener dictamen favorable en dicha comisión, el proyecto de ley que creaba el Régimen de Unión Solidaria nunca fue debatido ni aprobado en el Pleno del Congreso. La última actividad alrededor de esta norma fue su debate en la Comisión de Justicia, como consta en el portal web del Legislativo

OjoPúblico consultó para esta verificación con la autora del proyecto, la excongresista Martha Chávez, quien confirmó que la iniciativa de ley de Sociedad Solidaria no fue aprobada ya que la presidencia del Congreso no la puso a debate. La exparlamentaria refirió que la abogada activista Beatriz Mejía había cometido un error. “Se ha equivocado. No, no existe, [solo] quedó aprobado como dictamen en la Comisión de Justicia”, precisó.

Chávez comentó que no insistió con su propuesta normativa ya que a su juicio no había receptividad para que fuera agendada. Respecto a la diferencia de su proyecto con el de Unión Civil, Chávez resaltó que este último creaba un vínculo de parentesco. “Por otro parte, él (Carlos Bruce) solamente hablaba de homosexuales, en cambio, la sociedad solidaria que yo propuse era para toda relación, toda situación o sociedad que se diera entre personas que no tuvieran vínculo matrimonial y que no necesariamente implicaba una relación de tipo sexual. [...] Incluso podría ser hermano con hermana. Esa era la gran diferencia”, añadió.

OjoPúblico extendió la consulta al congresista Carlos Bruce, quien confirmó que ninguna de las propuestas antes mencionadas trascendió los debates en comisiones.

“El [proyecto] de sociedad solidaria también se votó en [la Comisión de] Justicia, en junio del 2015, y se aprobó, pero nunca pasó al Pleno. Así que nunca se convirtió en ley. A nadie le interesó priorizarlo y promoverlo para que pase al pleno y allí quedó”, refirió.

Respecto a la diferencia entre ambos proyectos, Bruce consideró que la propuesta de Chávez era una suerte de contrato mercantil, mientras que su propuesta de Unión Civil era parte del derecho de familia.

OjoPúblico solicitó precisiones a Beatriz Mejía acerca del sustento de su afirmación. La vocera de ‘Con mis hijos no te metas’ respondió que se basó en reportes de medios de comunicación, y admitió que no había investigado sobre el tema ni había realizado un seguimiento a la propuesta normativa de sociedades solidarias. “No lo he revisado, digamos en la web del Congreso, pero lo he visto en las noticias, que se aprobó ese proyecto, [...] pero no sé si se aprobó en Comisión, o en el Pleno”.

No obstante que durante la entrevista en cuestión Mejía insistió más de una vez en que la ley de ‘Unión Solidaria’ [sic] había sido aprobada, la vocera matizó para OjoPúblico su posición sobre el tema: “Yo no lo afirmé categóricamente, lo dije en participio [...], yo he leído que se aprobó. Probablemente se aprobó en la comisión correspondiente, que no sé cuál es”, indicó.

“Lo que pasa es que la prensa recoge mal. Dicen se aprobó ley de tal cosa, y lo han aprobado en qué, en la Comisión de Constitución, [y por tanto] todavía no es ley. Pero si tú no lo has investigado se te queda en el tintero que ya se aprobó”, se excusó.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la vocera del colectivo ‘Con mis hijos no te metas’, Beatriz Mejía, acerca de que en el Congreso pasado se aprobó una ley de uniones solidarias que forma parte de los derechos de las parejas homosexuales es falsa.

