Verdadero o Falso: Audio anónimo que circula en WhatsApp: "Si nos exponemos, [y el coronavirus] quiere entrar por nuestras fosas nasales, no va a pegar [si nos echamos mentol]"

WhatsApp | Fuente: AFP

Audio anónimo que circula en WhatsApp Contexto: Video difundido por WhatsApp

Fecha en que se detectó: 25 de marzo del 2020

Fuente: https://soundcloud.com/jo-publicocom/audio-falso-en-redes-dice-que-mentol-previene-el-coronavirus

[1:12 - 1:32]

FALSO

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, un video que circula desde hace días por WhatsApp recomienda aplicar remedios caseros como ungüento y sal en las vías respiratorias para evitar el contagio. “Si nos exponemos, [y el coronavirus] quiere entrar por nuestras fosas nasales, no va a pegar [si nos echamos mentol]”, dice el mensaje, emitido por un sujeto que se presenta como perito forense y militar. Tras consultar con especialistas y revisar estudios al respecto, OjoPúblico concluye que esta información es falsa.

Este mensaje se da en las siguientes recomendaciones que contiene el video:

“Quiero darte un consejo para no contagiarnos con el Covid-19, más conocido como el coronavirus. Vamos a usar dos cosas, el mentol y la sal. ¿Y para qué sirve esto? Te lo explico: [...] Esto sirve para que cubra la sal toda nuestra garganta. [Y] si nos exponemos en el aire, que ya se encuentra este virus, y quiere entrar por nuestras fosas nasales, no va a pegar. ¿Y sabes por qué? Porque toda nuestra fosa nasal está cubierta de mentol y este virus no va a poder sobrevivir [sic]”.

A una consulta para esta verificación, el médico infectólogo Ciro Maguiña, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, comentó que no existe ningún sustento científico para afirmar que el mentol o la sal pueden diluir el coronavirus o evitar que ingrese al organismo de una persona. “Eso es lo que llaman anécdotas de medicina, o curas milagrosas que aparecen con enfermedades desconocidas”, dijo.

El médico explicó que el coronavirus es muy sensible a las temperaturas altas, que lo destrozan, y también a los detergentes, que parten su componente de grasa; pero Maguiña descartó por completo que el mentol u otras sustancias ayuden a eliminarlo. “No hay una base científica”, explicó.

Anteriormente, OjoPúblico también desmintió otro de esos presuntos remedio caseros respecto a que beber agua cada 15 minutos ayudaba a eliminar el virus de la garganta. Dicha aseveración fue desmentida por distintos especialistas, quienes ya en ese momento explicaron que la propagación del virus no se da en una parte específica del cuerpo humano, sino a nivel celular, por lo que no puede ser “lavado” con sustancia alguna.

En ese sentido, el doctor Maguiña insistió en que, según las evidencias que se tiene hasta ahora, solo los desinfectantes, el jabón o los detergentes pueden romper la barrera de grasa que protege al virus, y por tanto desintegrarlo.

Cabe indicar que hace poco una versión similar en redes sociales aseguraba que el aceite de eucalipto, uno de los ingredientes de las pomadas mentoladas, tiene propiedades para eliminar el virus que provoca la enfermedad Covid-19. Esta versión también fue desmentida por AFP Factual, la sección de verificación de datos de la Agencia France-Presse.

Esta verificación resaltó también que diversos organismos oficiales internacionales han descartado que hasta la fecha exista algún tipo de tratamiento que pueda prevenir el contagio con Covid-19.

“Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la Covid-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad [...]”, señala puntualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la misma línea, la FDA -la agencia estadounidense que regula el sector de alimentos y medicinas- ha explicado que “actualmente no hay vacunas, píldoras, pociones, lociones, pastillas u otros productos recetados o de venta libre disponibles para tratar o curar la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)”.

En función a lo expuesto, OjoPúblico concluye que la información que circula en un video de WhatsApp que afirma que cubrir las vías respiratorias con mentol o sal contribuye a eliminar el coronavirus es falsa.

Te sugerimos leer