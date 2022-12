Your browser doesn’t support HTML5 audio

En esa misma línea, el psicólogo Agustín Espinosa manifestó que en una sociedad donde las instituciones no funcionan adecuadamente, ya sea porque no imparten justicia o no distribuyen la riqueza, los ciudadanos se relacionan en términos de desconfianza con el sistema. Esto ocasiona un problema estructural donde se van a configurar escenarios como la "sociedad de cómplices" y la cultura de la "criollada".