La comisión Carbone presentará este jueves su informe sobre el Vacunagate. | Fuente: Andina

Mario Carhuapoma, decano del Colegio Químico Farmacéutico, aseguró que la lista de funcionarios y personas ajenas a los ensayos clínicos de Sinopharm que fueron inoculadas con vacunas experimentales, escándalo conocido como el Vacunagate, “no pasa de las 487”.

En Ampliación de Noticias, Carhuapoma, integrante de la comisión investigadora presidida por el exministro de Salud Fernando Carbone, evitó adelantar cifras exactas, aduciendo que recién hoy se presentará el informe final del citado grupo. No obstante, adelantó que la cantidad de beneficiarios no supera lo antes mencionado.

“El día de hoy el presidente de la comisión, el doctor Carbone, va a presentar la documentación. No puedo saltarme, pero no es más de la cantidad que usted ha manifestado. Está dentro de los términos. (...) No pasa de las 487, no pasa”, manifestó.

Carhuapoma apuntó, no obstante, que dentro de la lista hay personas que recibieron tres dosis del inmunizante. “Es de público conocimiento que algunas personas habían recibido tres dosis. La pregunta es por qué. Porque creían que una de esas dosis era placebo”, comentó.

La comisión investigadora

El exministro Fernando Carbone preside la comisión encargada de investigar cuántas vacunas experimentales de Sinopharm llegaron al país, su distribución y que ex o altos funcionarios ya fueron vacunados contra la COVID-19.

Este grupo de trabajo está integrado, además, por altos funcionarios del Minsa, que no están involucrados en el caso, así como los Colegios Médico, de Enfermeros y Químicos Farmacéuticos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Mario Carhuapoma: Personas que recibieron vacunas experimentales “no pasan de las 487”

Te sugerimos leer