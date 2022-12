La jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, afirmó que la 'vacunación avanza a paso firme'. | Fuente: PCM Flickr

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bemúdez, destacó este miércoles que la vacunación contra la COVID-19 avanza a buen ritmo en el país y a la fecha ya se han aplicado más de 4 millones 500 mil dosis.

"La vacunación avanza a paso firme. Al 8 de junio, se ha aplicado más de 4 millones 500 mil dosis de vacunas. Solo el día de ayer, más de 122 mil personas fueron inoculadas por nuestro personal de salud, acelerando cada vez más el ritmo de la aplicación de las dosis", afirmó en conferencia de prensa.

La jefa del Gabinete Ministerial recalcó que a medida que "llegan más vacunas, aplicamos más rápido las dosis, conforme lo ofrecimos desde el primer momento".

En ese sentido, dijo que en la última semana el Ejecutivo ha adquirido un millón de dosis más, con lo que "a la fecha el Perú ya cuenta con 62 millones 742 mil 600 dosis de vacunas contratadas".

"El próximo gobierno, en consecuencia, puede tener la tranquilidad de contar con las vacunas más que suficientes para vacunar a las personas mayores de 18 años y podrá concentrarse en continuar con la inmunización a la población peruana", añadió.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede verificar el avance de la inmunización en tiempo real a través del Repositorio Único Nacional (Reunis) del Ministerio de Salud.

Provincias en Arequipa pasan a riesgo extremo

En otro momento de la conferencia, Violeta Bermúdez resaltó que a nivel nacional "los contagios están descendiendo por nueve semanas consecutivas y los fallecimientos por seis semanas consecutivas".

Sin embargo, esta situación no es estándar para todo el territorio del país, "hay tres provincias de Arequipa, me refiero a la provincia de Arequipa, Caravelí y Castilla que no siguen esta tendencia hacia el descenso".

Frente a ello, señaló, "las tres provincias mencionadas pasan a partir del lunes 14 de junio a ser consideradas provincias de nivel en riesgo extremo".

