Ayer miércoles se inició con la vacunación contra la COVID-19 de las personas privadas de su libertad mayores de 70 años, y hasta el momento se ha inmunizado a 202 internos, informó la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva.

En diálogo con Conexión por RPP, la funcionaria detalló que se ha comenzado este proceso en Lima Metropolitana y el Callao, en los establecimientos penitenciarios de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Penal de Mujeres en Chorrillos, Anexo de Chorrillos, Virgen de Fátima, Ancón I y Ancón II.

"Ayer se realizó la primera jornada y se han vacunado a 202 internos, hemos iniciado con mayores de 70 años. En estos momentos casi todos los mayores de 70 años han sido vacunados en Lima Metropolitana... Hay algunas personas que prefirieron no vacunarse, pero han sido muy pocos", indicó.

Susana Silva precisó que "tenemos 877 internos mayores de 70 años a nivel nacional, esa es la relación que hemos dado al Ministerio de Salud y sobre la cual se está trabajando". También detalló que para estas personas se está empleando la fórmula de Pfizer, como ocurre con el resto de la sociedad.

En Lima Metropolitana, solo está pendiente el penal de Barbadillo (ubicado en Ate), donde se encuentra solamente el expresidente Alberto Fujimori; y en el Callao, la Base Naval y el penal Sarita Colonia.

Presos notorios

Como le corresponde debido al grupo etario en que se encuentra, Elena Iparraguirre (73 años), miembro de la cúpula de Sendero Luminoso y esposa de Abimael Guzmán, fue inmunizada ayer en el penal de Máxima Seguridad de Mujeres en Chorrillos.

"Ha sido vacunada, no rechazó la posibilidad de que le pusieran la dosis", detalló la jefa del INPE.

En cambio, Alberto Fujimori (82), único interno en el penal de Barbadillo, "no ha sido vacunado todavía". Susana Silva descartó que el expresidente haya rechazado ser inmunizado y explicó que si bien estaba programado para ayer, no se llevó a cabo por cuestiones logísticas. "El Minsa nos indicó que hubo un tema de registro que no estaba actualizado y no se pudo realizar la vacunación".

"Es algo que estamos subsanando para que no haya problema y se pueda vacunar en los siguientes días", aseveró.

El exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos (75), y el líder terrorista Abimael Gumzán (86) se encuentran cumpliendo sus respectivas condenas en la Base Naval del Callao. A ambos les corresponde ser vacunados en esta etapa por su avanzada edad.

