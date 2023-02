En el colegio Enrique Pallerdeli, cientos de personas expresaron su malestar por el retraso en la entrega de tickets. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Javier Rumiche

Largas filas, desorden y falta de información se registra en los exteriores de los puntos de vacunación en las regiones de Piura, Tacna, Arequipa, Lambayeque y La Libertad.

Los adultos mayores, sus acompañantes y familiares piden que sus autoridades locales pongan orden, debido a que en muchos casos, ellos han tenido que dormir en el lugar o retornar al día siguiente por no alcanzar un cupo para vacunarse luego de hacer una fila, según constataron reporteros de RPP Noticias.

Retraso en la entrega de tickets

En Tacna, en los exteriores de los cinco puntos de vacunación, hubo extensas filas debido a la repartición de tickets enumerados para la vacunación de adultos mayores de 70 años.

A pesar de que con esta estrategia, la Dirección Regional de Salud de Tacna busca garantizar el orden en la inmunización, desde que la medida se puso en marcha, el miércoles 12 de mayo, se ha reportado que las personas duermen en los locales o madrugan para asegurar un cupo.

En el colegio Enrique Pallerdeli, del distrito Gregorio Albarracín Anchipa, cientos de personas expresaron su malestar por el retraso en la entrega de tickets. Aunque solo había cupos para 360 personas, a las 9 a. m. aún no se sabía quiénes iban a ser los beneficiados y las personas seguían sumándose a la fila.

"Me parece muy triste la organización que tienen... Ayer hemos venido con mi abuelo y no hemos alcanzado. Hemos venido hoy y hay mucha más gente. Deberían habilitar otro colegio, quizás planificarlo por día o apellidos. Es una falta de respeto para nuestros adultos mayores... Ayer, faltando 10 personas, nos dijeron: 'ya no hay dosis, vengan mañana'", dijo una joven.

La Dirección Regional de Salud Tacna informó que esta modalidad se mantendrá hasta el sábado en todos los locales de votación, que habilitan entre 100 y 300 dosis para cada día.

Falta de información y desorden en Sullana

El panorama se repite en los exteriores del instituto Juan José Farfán, en el distrito y provincia de Sullana (Piura). Cientos de personas esperan desde la madrugada el reparto de tickets; sin embargo, no hay personal de salud y un cartel en el portón del centro indica que la vacunación se iniciará recién a las 2 p. m.

Desde el 11 de mayo, día que se retomó la vacunación a adultos mayores de 70 años, en el frontis del colegio siempre hay familiares o adultos mayores que buscan separar su turno, sea de día o noche.

Cientos de personas esperaron el reparto de tickets en los exteriores del instituto Juan José Farfán. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

"Yo he venido a las siete de la noche a dormir para vacunar a mi mamá y otra (persona) se mete fácilmente. Tiene que haber orden y respeto", señaló una mujer.

Las personas denunciaron en RPP que algunos venden su ubicación de la fila. Por ello, pidieron seguridad policial y al personal de salud, estar presente desde temprano para poder explicar cuántas personas serán vacunadas.

Al respecto, Carmen Bravo, coordinadora de Inmunizaciones, precisó que en el distrito de Sullana hay 12 puntos de vacunación; sin embargo, la población se concentra en los locales ubicados en el centro. Reconoció que la falta de seguridad es porque los policías también están siendo vacunados.

Intervenciones en filas peatonales y "VacunaCar"de Chiclayo

En Lambayeque, luego de las denuncias por venta de filas en los servicios de "VacunaCar" y la intervención a una persona, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) dispuso intervenciones diarias en los locales.

Asimismo, luego de dos días de largas filas, la Geresa aclaró que ya no está entregando tickets en las filas peatonales y solo atenderá, de acuerdo a la programación, por el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cientos de personas esperaron empadronarse, obtener un ticket y así separar su cupo para vacunarse. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Abraham Ibañez

Y es que desde el martes 11 de mayo, cientos de personas acamparon en los puntos de vacunación como el colegio Rosa Flores de Oliva, en el distrito de Chiclayo, y el Jockey Club, en el distrito de La Victoria.

Esta situación ocurrió incluso un día antes del reinicio de la jornada de vacunación a adultos mayores. Por esta razón y luego de horas de desorden, la Geresa dio tickets, pero si bien las personas se retiraron, llegaron otras.

Largas filas en Arequipa

Mientras que en Arequipa, desde las primeras horas de la mañana, en 13 distritos arequipeños se registró desorden y largas filas de adultos mayores de 80 y 70 años.

En el distrito de Selva Alegre, los ciudadanos señalaron que había dos filas para el proceso de vacunación. En una, las personas cuya dirección de su DNI correspondía a dicha jurisdicción, mientras que en otra quienes residían en el distrito y podían demostrarlo con algún recibo de servicios públicos.

En el distrito de Selva Alegre se registró largas filas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Según las personas de las filas, esa situación retrasó la jornada. Los familiares de los adultos mayores pidieron a la Gerencia Regional de Salud información clara. En la plaza de armas del distrito de Yanahuara, la fila de personas se extendió hasta por cuatro cuadras aproximadamente.

Filas en Trujillo

En Trujillo, La Libertad, las filas alcanzaron hasta ocho cuadras en los siete puntos de vacunación habilitados. Según los ciudadanos, las filas se formaron desde el día anterior.

Así ocurrió en el colegio San Juan, Universidad Privada Antenor Orrego y Rafael Narvaez. También se comprobó la asistencia masiva a los "VacunaCar" en la explanada del Mall Plaza, el Cuartel Ramón Zavala y el Cepunt.

Hoy inició la inmunización a las personas con síndrome de Down que en la región alcanzan los 500 ciudadanos, según los registros que lleva la Gerencia Regional de Salud.

