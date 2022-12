Funcionarios del Estado recibieron hasta tres dosis de la vacuna Sinopharm entregada por Germán Málaga. | Fuente: AFP

Tras descubrirse que 30 funcionarios recibieron hasta tres dosis de la vacuna Sinopharm de manera irregular proporcionada por el médico Germán Málaga, este justificó el acto indicando para evaluar la respuesta inmunológica del organismo, a fin de determinar la viabilidad de una futura investigación.

El consultor médico de RPP Noticias, el doctor Elmer Huerta, respondió el argumento de Málaga y precisó que no hay ningún sustento para ello.

"Es un disparate", dijo. “No existe. Así como tampoco el hecho de que 3 200 (dosis) se iban a usar para investigar. ¿Investigar qué? ¿Cuál es el protocolo? Los médicos eran los que deberían de saber más", señaló Huerta.

"Hay quienes se han vacunado dos veces en secreto entre los meses de octubre y noviembre, y que luego para la foto han vuelto a recibir una dosis hace cinco días. Esas personas deberían de saber que lo que están haciendo no tiene sustento científico ni de investigación”, agregó.

ESCÁNDALO DE VACUNAS

El médico Germán Málaga afirmó para RPP Noticias que tanto las vacunas para los voluntarios de los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú, como las 2 000 dosis que fueron aplicadas a altos funcionarios, no son "un bien público", pues no fueron adquiridas por el Estado peruano, sino entregadas directamente a la Universidad Cayetano Heredia como parte del convenio con el laboratorio chino.

"Esto no es un bien público, es un ensayo clínico patrocinado por un laboratorio internacional que es Sinopharm, que hace un convenio con Cayetano Heredia y este laboratorio trae todos los compuestos incluidas las vacunas y las candidatas a vacunas. Todo el financiamiento viene por Sinopharm, el presupuesto, las vacunas (...) El Estado no ha desembolsado un sol en el ensayo clínico", indicó en Nada Está Dicho por RPP.

En opinión del médico, esta etapa experimental no estaba condicionada por una posterior adquisición de inmunizantes de parte del Estado peruano. "Creo que van por cuerdas paralelas. ¿Qué pasaba si el ensayo no funcionaba o si la vacuna tiene una eficacia malísima? El Estado no iba a comprar esas vacunas", acotó.

