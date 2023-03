Inicio de la vacunación oficial con dosis de Sinopharm al personal de salud del Hospital San Bartolomé, en Lima. | Fuente: Andina

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, expresó este lunes la indignación de su institución tras conocer que algunos altos funcionarios del Gobierno, como la excanciller Elizabeth Astete, recibieron la vacuna contra la COVID-19.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el médico negó también haber recibido alguna de las dosis de Sinopharm que llegaron al Perú como parte de los ensayos clínicos y lamentó que este escándalo pueda dar un mal mensaje sobre la "autonomía de la ciencia".

Lamenta injusticia

"Nosotros como Colegio en el mes de septiembre tuvimos 41 médicos fallecidos y en el mes de octubre tuvimos 12 médicos fallecidos (...) esto nos causa indignación definitivamente por la injusticia de la manera cómo se ha distribuido la vacuna", dijo.

Miguel Palacios indicó que con las dosis que recibieron funcionarios del Gobierno se pudo haber evitado la muerte de médicos como en Lima, que ha sido el foco de la epidemia de la COVID-19. "Sentimos indignación como Colegio Médico", agregó.

"No nos va a temblar la mano"

De otro lado, Miguel Palacios aclaró que el Colegio Médico del Perú no ha abierto hasta el momento un proceso contra médicos que hayan recibido irregularmente la vacuna contra el coronavirus, ya que está en acopio de información y buscando la lista de inmunizados.

"Y anuncio a todo el Perú, obviamente todos los médicos que están en este listado, y que no pueden explicar si han pertenecido o no al equipo de investigación para recibir esta vacuna, tienen que ser citados al Colegio Médico a través de un proceso indagatorio ético disciplinario, no nos va a temblar la mano", afirmó.

De acuerdo al ministro de Salud, Óscar Ugarte, la lista de funcionarios que recibieron las dosis de la vacuna contra la COVID-19 se conocerá la próxima semana.

"Este es un lote de vacuna que no es parte de la investigación, es un lote aparte, que es una donación y que ha sido manejado con un criterio de libre albedrío y no bajo normas que debieron haberse hecho porque si hay prioridades como ha sido definido por el Ministerio de Salud", dijo a RPP.

