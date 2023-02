Mendoza manifestó que única forma de asegurarnos que este nuevo gobierno garantice la salud, la economía y la educación es saliendo a las calles, pero cumpliendo los normas de bioseguridad. | Fuente: RPP Noticias

Ante la aprobación de la vacancia de Martín Vizcarra y la nueva sucesión presidencial de Manuel Merino de Lama, la precandidata a la presidencia, por el partido Juntos por el Perú, Verónica Mendoza sostuvo que el pueblo tiene que salir a las calles para que su voz se escuche.

Mendoza manifestó, desde el Cusco, que el Congreso de la República, en su mayoría corrupto y amparado en su inmunidad, decidió está vacancia a espaldas del pueblo peruano. Señaló que lo que toca ahora es que los ciudadanos y las instituciones se organicen y salgan a las calles para exigir, a este Gobierno ilegitimo, que garantice la salud y economía a las familias.

La precandidata a la presidencia espera que este nuevo gobierno no pretenda capturar el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público para blindarse y que no pretendan boicotear las elecciones para quedarse en el poder. Indicó que la única manera de asegurarse de que eso no ocurra es salir a las calles.

Verónika Mendoza dijo que lo ideal hubiera sido esperar hasta el término del mandato de Martin Vizcarra, por el contexto de pandemia y a escasos cinco meses de las elecciones, pero ante este panorama hay inseguridad y no se cree en este Congreso.

“Nadie le cree al Congreso que ha vacado al presidente porque lucha contra la corrupción, si ellos mismos son tremendos corruptos también. La única manera de que eso esté garantizado es que el pueblo organizado y movilizado lo exija. Como lo está haciendo ahora, con el cuidado del caso porque estamos en pandemia”, refirió.

Para Mendoza, la única forma de asegurarnos que este nuevo gobierno garantice la salud, la economía y la educación es saliendo a las calles, pero cumpliendo las normas de bioseguridad.

