Martín Vizcarra fue vacado con 105 votos por el Congreso de la República, el último lunes. | Fuente: Congreso

El congresista Hans Troyes (Acción Popular) reveló que hubo presiones al interior de su bancada para que los parlamentarios votaran a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Ello bajo la amenaza de que sus proyectos no serían tramitados si se manifestaban en contra de la medida.

Según IDL-Reporteros, el legislador por Cajamarca indicó que "hubo un proceso de repartija" para que se dieran cambios en el sentido de los votos en el partido de la lampa.

Esa negociación se dio "en el cuarto intermedio" de la sesión del Pleno del Congreso del pasado lunes, después de que los parlamentarios escucharan la defensa del entonces mandatario.

"El proceso de negociación fue en el cuarto intermedio. […] Para que se dieran cambios hubo un proceso de repartija. [A los que no quisieron plegarse, como Troyes] Nos dijeron que no nos iban a firmar proyectos. […] Me refiero a los proyectos de ley. Yo he presentado 13 proyectos que están en curso", señaló al citado medio.

Además, indicó que la presión vino de parte de su colega de bancada Ricardo Burga desde el sábado anterior al Pleno.

"[La presión] fue [de] Burga. Esto se dio en una reunión en bancada el sábado, en el Congreso. […] Dijeron que no iban a dar trámite a los proyectos si no votábamos a favor. Manifesté mi punto de vista en contra de la vacancia", insistió Troyes.

Siempre de acuerdo a IDL, todo indica que las presiones y ofrecimientos se dieron en todas las bancadas; mientras tanto, los coordinadores parlamentarios del Ejecutivo no repararon en este proceso.

"Teníamos la confianza en lo acordado", dijo una fuente ministerial, "era una mentira total y nosotros caímos redonditos… Hora y media antes de la votación supimos que se había volteado… Una hora antes supimos lo de los 85 votos [que ya tenían] (por el micro no cerrado) … Los coordinadores parlamentarios averiguaron. Media hora de esfuerzos intensos terminamos sabiendo lo que iba a pasar… Luego llamamos a los que habíamos hablado y ya no contestaron".

La fuente añade que "el Presidente y (Walter) Martos habían hablado con varios, pero hubo una consigna. No nos dimos cuenta".

Te sugerimos leer