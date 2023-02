USMP realizó préstamos por más de S/ 17 millones a sus empresas sin garantías ni intereses

La Universidad fue multada por Sunedu con más de 8 millones de soles, por realizar transacciones financieras ajenas al plano educativo. | Fuente: USMP

En agosto, la Universidad de San Martín de Porres fue multada con más S/ 8 millones por la Sunedu, debido al “uso de activos con fines distintos a los establecidos en la Ley Universitaria”, entre 2013 y 2018. La casa de estudios había prestado más de S/ 17 millones a siete de sus empresas vinculadas. Lo particular de estas “inyecciones” de activos a sus empresas es que no hubo garantías que avalen el préstamo, ni cobro de intereses por el dinero, según un reportaje de Cuarto Poder. Es decir, no hubo ningún beneficio para la universidad; por lo tanto, estos desembolsos son ajenos a fines educativos.

Esto es un delito, según la Ley Universitaria, pues por su naturaleza de centro de estudios superior esta no paga impuestos a la renta, ni prediales, ni IGV. Esto es cerca de un 40% de los subsidios que les da el Estado.

Estos son los préstamos de la universidad a sus empresas:

1. Club Deportivo San Martín: S/ 1’000,246 (entre 2013 y 2018)2. Empresa Interamericana de Radiodifusión: S/ 6’729,870 (entre 2013 y 2018)3. Tambo Hotel y Restaurantes: S/ 5’031,109 4. Colegio Rita Castro: S/ 919,9285. Promotora Educativa USMP: S/ 3’230,3766. Editora La Crónica SAC: S/ 62,000 (en 2013 hasta 2015)7. LC Perú (ex LC Busre): S/197,506

En el caso de la aerolínea, la universidad compró acciones por más de S/ 123 millones convirtiéndose en socio mayoritario con el 94.35% de las acciones. En su defensa, la universidad argumenta que fue en beneficio de sus estudiantes.Sin embargo, un grupo de extrabajadores de la aerolínea LC Perú sostienen que la empresa no tiene ningún activo. No posee aviones, pues estos unos son alquilados y otros fueron comprados por la Universidad de San Martín de Porres, por medio de otra compañía.

La aerolínea fue declarada en insolvencia por una deuda de US$ 5,7 millones a Aircraft Solutions, una empresa dedicada al arrendamiento de aviones en Estados Unidos. Es así que también generó deudas con sus más de 160 trabajadores; sin embargo, ha priorizado pagar las deudas que mantiene con bancos.

En este escenario es que Sunedu ha ordenado que se le realice un proceso de vacancia al rector José Antonio Chang, quien es rector de la casa de estudios desde 1996. Chang, además, es director del club deportivo USMP, ex apoderado de Editora La Crónica y director de la aerolínea LC Perú.

