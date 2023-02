El 57% de los peruanos usa los parques como principal espacio para el entretenimiento y la recreación. | Fuente: Andina

Los espacios públicos adquieren cada vez mayor relevancia y se han convertido en un factor clave para el desarrollo de las ciudades, ya que crean ciudadanía y contribuyen a la seguridad y salud de la población. Se trata de espacios de uso público como las calles, los parques y las plazas que generan lugares de encuentro, convivencia y recreación.

Aunque son de suma importancia para el éxito de una ciudad, no siempre son planeados de manera adecuada. De hecho, Lima aún tiene un déficit de espacios públicos de calidad debido a la falta de planeamiento.

En 2019, el Ministerio de Vivienda financió con más de 278 millones a gobiernos locales para construir pistas, veredas, parques, áreas verdes, plazas, plazuelas, ciclovías, losas, entre otros.

La organización Project for Public Spaces (PPS) en su publicación “Placemaking and the Future of Cities”, ofrece los siguientes cinco consejos con el fin de mejorar las ciudades en el aspecto económico, social y ambiental a través de la rehabilitación de los espacios públicos.

1) Convertir las calles en paseos peatonales. Los automóviles, las bicicletas y los peatones deben vivir en armonía, pero siempre serán las personas quienes deben tener la prioridad. La falta de paseos peatonales hace que los habitantes dejen de relacionarse entre sí y, en cambio, crea brechas. Por su parte, ONU Hábitat indica que las calles son el corazón de la ciudad, por lo que deben incluir aceras amplias, puntos de cruce, buena iluminación, señalización, mantenimiento, limpieza y drenaje.

2) Crear parques y plazas públicas. Los parques son los espacios públicos más reconocidos y aclamados por todos. Según una encuesta de Ipsos para RPP, el 57% de los peruanos usa los parques como principal espacio para el entretenimiento y la recreación. Las áreas verdes además contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente y fomentan el entorno económico.

3) Crear mercados urbanos que estimulen la economía local. Con orden por delante, los mercados son un punto de encuentro y de intercambio de bienes que repotencian los barrios y la economía local, dando más valor a la ciudad.

4) Vincular centros de salud y educación a los espacios públicos. Es normal relacionar los espacios públicos con la salud, puesto que motivan el ejercicio físico. Por esta razón, es ideal incorporar centros de salud comunitarios que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De igual manera, se pueden instalar bibliotecas o pequeños anfiteatros en los parques que sirvan para fomentar la educación.

5) Planificar un programa integral. Esta es la base para todo espacio público, pero incluyendo siempre una evaluación previa del lugar, de los barrios, de las costumbres y de todo lo que implica la ciudad. De igual manera, es necesaria una planificación del transporte que priorice el transporte público y, sobre todo, al peatón. Así también, debe planearse la infraestructura: drenaje, agua, energía eléctrica y pavimento.

Las ciudades que no cuentan con suficiente espacio público están expuestas a una transformación más lenta y a una más difícil modernización. ONU Hábitat

Según ONU Hábitat, los espacios públicos bien diseñados tienen un impacto positivo en la economía de la ciudad. | Fuente: Shutterstock

Beneficios de los espacios públicos

Según ONU Hábitat, los espacios públicos bien diseñados tienen un impacto positivo en la economía de la ciudad. Además, son fundamentales para mejorar la salud de los ciudadanos, ya que los motiva a ejercitarse, caminar o usar medios de transporte alternos.

A su vez, contribuyen a reducir el impacto del cambio climático, sobre todo gracias a la arborización. En cuanto a seguridad, tener a los ciudadanos usando los espacios públicos, junto con una adecuada iluminación y distribución, permite disminuir el miedo a la delincuencia y reducir la sensación de peligro.

De igual manera, los espacios públicos inducen la mejora de valor de la propiedad privada, ya que permiten la instalación de infraestructura clave: luz, agua, telecomunicaciones, entre otros.

EL DATO El Gobierno tiene planeado implementar 25 “Parques Bicentenario” de cara al 2021, los cuales se ubicarán en las capitales de cada región del país. Estos tendrán una extensión aproximada de 3 hectáreas y estarán conformados por un parque ecológico, una plaza cívica, un centro de recursos para la ciudadanía, una biblioteca comunitaria y un centro cultural.

