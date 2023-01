Estudiantes formaron larga cadena humana tras plazo dado por el rector. | Fuente: RPP

Estudiantes formaron una larga cadena humana en el exterior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) este miércoles en protesta ante la eventual cesión de terrenos para la culminación del by pass entre las avenidas Venezuela y Universitaria.

Los alumnos hicieron una cadena de entre 400 y 500 metros de largo -aproximadamente desde la puerta N°3 hasta la N°6- pasado el mediodía, justo después de que se venciera el plazo que les dio el rector, Orestes Cachay, para que abandonen pacíficamente las instalaciones.

Algunos estudiantes explicaron a RPP Noticias que tomaron esta medida para evitar el ingreso de la Policía Nacional por la puerta N°6 en un operativo para recuperar el control de la Ciudad Universitaria.

Si bien aquello no ocurrió, los alumnos formaron la extensa cadena por precaución, pues, explicaron, en esa área hay estructuras muy endebles que podrían haber sido fácilmente atravesadas. Frente a ellos, en la misma avenida Universitaria, se apostaron alrededor de 25 efectivos policiales para mantener el orden.

Los representantes de la Junta Directiva Transitoria de la universidad manifestaron que la protesta se debe no solo al tema del by pass, sino que cuentan con un pliego de seis demandas pendientes que, aseguran, las autoridades no han querido abordar.

Además de la paralización del by pass, los estudiantes reclaman un cerco perimétrico que no dañe el campus, el bachillerato automático para quienes ingresaron en 2016 y 2017, así como la disminución de las vacantes de la pre San Marcos.

