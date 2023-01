La Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) no logró el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). En consecuencia, esta universidad iniciará un proceso ordenado de cese de actividades, el cual no podrá exceder de dos años, contados a partir del próximo semestre académico. De inmediato, la universidad queda impedida de convocar admisiones por nuevos ingresantes, bajo cualquier modalidad. Según la Sunedu, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega no cumplió ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), indispensables para la prestación del servicio educativo de nivel universitario en el Perú.

En diciembre de 2018 la SUNEDU requirió a la UIGV la presentación de un Plan de Adecuación (PDA). Posteriormente, en julio de 2019, la Dirección de Licenciamiento de la Superintendencia realizó una Diligencia de Actuación Probatoria en todos los locales de la universidad, con la finalidad de recoger medios probatorios sobre el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Pese a que la universidad cumplió con presentar el Plan de Adecuación, la Sunedu considera que las actividades y resultados proyectados en él no son pertinentes ni suficientes para levantar las observaciones que se encontraron. La gran mayoría de actividades son de diagnóstico y por sí solas no conducen al cumplimiento de las CBC.

Además, la Sunedu constató que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega carece de la sostenibilidad financiera necesaria para garantizar la implementación y mantenimiento de las CBC. Estos déficit no le permitirían garantizar la asignación de los recursos necesarios para la mejora y mantenimiento de las CBC en el corto y mediano plazo.

En agosto de este año, la UIGV ha sido recientemente sancionada por la SUNEDU por haber emitido títulos profesionales a bachilleres egresados de otras universidades, una práctica que contraviene lo establecido en la Ley Universitaria. Por esta infracción, la universidad ha sido multada con 300 UIT, equivalentes a S/1’260.000.

Sobre la universidad

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega fue fundada en 1964 y a la fecha cuenta con trece facultades y una Escuela de posgrado. Su oferta educativa está conformada por 97 programas de estudio, 48 de pregrado, 38 maestrías y 11 doctorados además de 24 programas de segunda especialidad.

La universidad cuenta con nueve sedes en Lima y una en Chincha (Ica). A la fecha tiene 16.650 estudiantes, de los cuales el 60% están inscritos en programas en modalidades presencial, mientras que el restante 40% cursa programas semipresenciales. Asimismo, cuenta con 570 docentes.

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega es la décimonovena universidad a la que se le niega el licenciamiento para brindar educación superior universitaria. | Fuente: Sunedu

