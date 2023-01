Ucayali: Filtran pornografía en plena audiencia judicial... ¿Por qué es tan fácil vulnerar sesiones virtuales?

Debido a la pandemia de la COVID-19 las audiencia judiciales ahora son virtuales a nivel nacional. | Fuente: Tribunal Constitucional

“¡Señor magistrado! Creo que se están pasando videos subidos de tono (...) Doctor, parece de contenido pornográfico”, dijo el abogado Ciro Luna Santillán al darse cuenta de que, mientras defendía a su cliente en una audiencia virtual de prisión preventiva, en Ucayali, un video pornográfico estaba siendo compartido.

De inmediato, los otros participantes también alertaron al juez Gino Tello sobre las imágenes que se compartían. “¡Expúlsalo! ¡expúlsalo,” ordenó el magistrado al personal encargado de la audiencia virtual, con lo cual, finalizó la transmisión del video pornográfico.

La audiencia virtual de prisión preventiva contra los integrantes de la presunta organización “Los Fantasmas de Ucayali”, se realizó la tarde del último domingo y era transmitida a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que tuvo que eliminar la publicación debido al incidente.

Además, la Oficina de Control del Ministerio Público abrió un proceso de investigación para determinar si quien compartió el video fue el fiscal Dennis Vega Sotelo u otra persona que ingresó a su cuenta para hacerlo, ya que él se encuentra con descanso médico.

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo desde que se decretó el estado de emergencia en el Perú por la pandemia de la COVID-19, con lo que se prohibieron las audiencias presenciales.

En los últimos meses se han reportado hasta tres incidentes en los que una audiencia pública virtual era interrumpida por la emisión de un video pornográfico. Pero además, en enero de este año, el abogado Héctor Paredes Robles fue captado cuando tenía relaciones sexuales durante una audiencia virtual de prisión preventiva contra los implicados de una presunta organización criminal, en Junín.

Abogado dejó prendida su cámara y tuvo relaciones sexuales durante audiencia judicial. | Fuente: Captura video

Investigación y sanción

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, José Arce, dijo que según el Código de Ética de la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, bajo el cual se rigen todos los letrados, una de las obligaciones es conducirse "adecuadamente con probidad, decencia y responsabilidad".

“Esa actitud es irresponsable porque viola el reglamento de ética y, definidamente, no solo debe ser investigable sino sancionable. Es una gran irresponsabilidad. Puede ser amonestación (una llamada de atención), suspensión y hasta la inhabilitación, dependiendo de la gravedad del tema”, dijo.

José Arce recordó que “entre los principios procesales está el obrar con lealtad al proceso y el Código Procesal Civil exige la buena marcha, veracidad, respeto al proceso y la conducta procesal adecuada". Cuando se infringe una de estas inconductas, los jueces tienen la facultad de sanción, con una amonestación económica.

Según información del Poder Judicial, existe un protocolo para la realización de audiencias virtuales, el cual indica que, antes de iniciar las sesiones, se tiene una preaudiencia a través de la cual se da las recomendaciones y se advierte que cualquier "conducta indecorosa" será sancionable.

Video fue publicado en la transmisión de la cuenta de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La publicación fue borrada minutos después. | Fuente: Captura de video

Audiencias públicas y videos para adultos

Lo mismo ocurrió en audiencias virtuales organizadas por instituciones estatales. El 4 de febrero, un video pornográfico se emitió durante 40 segundos en una sesión virtual a más 80 funcionarios municipales de Apurímac y autoridades como el propio gobernador regional, Baltazar Lantarón Nuñez, durante una capacitación promovida por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El evento virtual fue público y de libre acceso, se publicó el link de la sesión en redes sociales y mediante ese enlace, una persona ingresó a la reunión y compartió el video.

En Lambayeque ocurrió lo mismo el pasado 13 de marzo. Un video pornográfico fue filtrado durante una audiencia pública virtual convocada por las municipalidades provinciales de Chiclayo y Lambayeque, así como del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para dar a conocer el plan de desarrollo metropolitano de ambas ciudades.

El gerente de Infraestructura y Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, José Flores Mino, informó que debido a este incidente se generó un nuevo enlace web para continuar con las exposiciones. Sin embargo, uno de los usuarios volvió a filtrar videos pornográficos, por lo que los organizadores del evento tuvieron que suspender la audiencia.

La Libertad no ha sido ajena a estos “incidentes” virtuales. El 12 de enero del 2021, uno de los asistentes a una audiencia virtual, organizada por la Municipalidad Distrital de Casa Grande, en la provincia de Ascope, compartió imágenes pornográficas cuando se exponía sobre el Plan de Desarrollo Urbano del centro poblado de Roma.

El evento era transmitido a través de la cuenta de Facebook de la municipalidad.

En la tarde del jueves, 4 de marzo, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó un comunicado a través del cual se disculpó 'por las fallas técnicas y la filtración de contenidos obscenos'. | Fuente: RPP

¿Cómo evitar la filtración de videos para adultos en sesiones virtuales?

Jesús Véliz, editor de Tecnología de RPP, explicó que, durante los primeros meses de la virtualidad por la pandemia, muchas personas entraban de sorpresa a reuniones de las plataformas digitales y causaban molestias

“Había una reunión de alcohólicos anónimos por Zoom y había gente que entraba y se mostraba tomando licor, dañando el espíritu de la reunión. Lo mismo en sesiones de clases de niños, se metían y ponían desnudos”, contó.

Esto obligó a las plataformas Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, entre otras, a fortalecer sus entornos. “Empezaron a añadir estos protocolos de salas de espera, el compartir usuario y contraseña, aforos, poder silenciar a participantes apenas ingresan”, señaló.

Jesús Véliz recomendó que en una audiencia pública o judicial virtual, la persona que organiza el evento no debería ser la misma que administra la sesión digital.

“Deben tener una persona especial para estar cargo de los asistentes. Por ejemplo, el juez no puede controlar, sino debe haber un agente externo que vigile la reunión, como un encargado de la reunión, de silenciar los micros, 'banear' integrantes (sacarlos de la sesión). Es importante, antes de empezar, poner las reglas claras, tener el nombre completo y DNI y advertir de sanciones drásticas”, explicó.

El editor de Tecnología de RPP recomendó, además, no usar estas plataformas en sus versiones gratuitas, porque no existe la posibilidad de tener todas las herramientas que permitan un mejor control de las sesiones. En ese sentido, Véliz sugirió que los pagos por uso de plataformas como Zoom no se vean como un gasto, sino como una inversión para dar un servicio profesional.

Véliz, finalmente, hizo esta recomendación. “Si vas a ser un usuario pasivo, debes apagar tu cámara y micro por respeto. Y solo activar cuando te lo pidan”, indicó.

