Un grupo de soldados en la zona fronteriza entre Perú y Ecuador. | Fuente: EFE

El gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, indicó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) han tomado el control del 90 % de los pasos ilegales en la frontera con Ecuador.

En una entrevista con el programa Conexión de RPP, sostuvo que la movilización de unos 1200 militares ha tenido efecto, ya que el ingreso de inmigrantes indocumentados, principalmente venezolanos, se ha reducido en los últimos días.

Wilmer Dios detalló que ayer, lunes, las fuerzas del orden intervinieron a 373 migrantes que entraron al país de manera irregular. "El Ejército y la Policía han tenido que retórnalos nuevamente a la frontera", manifestó.

Sin embargo, el gobernador explicó que, en algunas zonas, como el distrito de Canoas de Punta Sal, no hay aparentemente vigilancia, pues ha constatado el desplazamiento de ciudadanos extranjeros. "Hay puntos ilegales que no estamos controlando para que no pasen estas personas. El Ejército va a tener que sumar esfuerzos", dijo.

De acuerdo con Wilmer Dios, el 20 % de los que cruzan la frontera clandestinamente están infectados de coronavirus, una situación que, remarcó, complica la labor de contención de la pandemia en dicha región. "Rebasa nuestra capacidad", refirió.

El despliegue militar en la frontera se realizó con la presencia de los ministros de Defensa, Nuria Esparch, y del Interior, José Elice, así como el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, quienes realizaron un sobrevuelo por la línea de frontera.

"Los ministros [de Defensa, Nuria Esparch, y del Interior, José Elice] se han comprometido que, en 15 días, estarán nuevamente en Tumbes para evaluar los resultados de acciones; por lo tanto, esto debe continuar e intensificarse mucho más, porque está la vida de por medio", agregó Wilmer Dios.

