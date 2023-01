Leonardo José Esparragoza Ramos aseguró que su expareja lo había bloqueado a él y a su familia. | Fuente: RPP Noticias

Leonardo José Esparragoza Ramos asesinó el pasado 31 de diciembre a su expareja en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, en donde fue capturado por los vecinos antes de poder darse a la fuga.

El presunto feminicidio ocurrió en la vía pública, cuando el hombre atacó con un cuchillo a su expareja Tatiana Carolina Rivera Aular, de 40 años, quien había llegado al Perú para trabajar en una peluquería y deja en la orfandad a un niño. Ambos son de nacionalidad venezolana.

Este viernes, el Poder Judicial dictaminó siete meses de prisión preventiva en contra de Esparragoza Ramos, quien aseguró que cometió el crimen debido a que la mujer tenía una nueva pareja y no le permitía ver a su hijo.

“Todo estaba bien hasta que me dijo que tenía otra persona. (…) Ella me decía que nunca más iba a ver a mi hijo, que se lo iba a llevar… No sé qué paso, fue como un impulso, algo del diablo. Las palabras de ella me herían mucho”, declaró a RPP Noticias.

Leonardo José Esparragoza Ramos viajó desde Venezuela a Ecuador y luego llegó al Perú para buscar a su expareja. | Fuente: RPP Noticias

