Muchos ciudadanos no respetaron la distancia social y ocasionaron aglomeración | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

Hoy en el país se vive el primer día de la cuarentena modificada y se empezaron a reactivar algunos servicios, con ciertas restricciones. Uno de ellos es el transporte, donde, tanto particular como público necesita de un permiso para circular.

En cada región se implementan las modificaciones específicas para la circulación de vehículos; sin embargo, se pudo observar un gran incremento de unidades en las diferentes vías de circulación de las regiones de Arequipa, Lambayeque y Piura.

Arequipa: “Pico y placa”

Después de 22 días de estar suspendido, en la ciudad de Arequipa se restableció el servicio de transporte público. El subgerente de Transporte de la Municipalidad Provincial, Juan Carlos Callacondo, informó que esta mañana operó el 20% de unidades.

Son alrededor de 250 buses que han implementado sus unidades para trasladar pasajeros. Tuvieron que aislar el área del conductor, utilizar mascarillas, guantes, alcohol en gel y no trasladan a pasajeros parados. El pago del pasaje tiene que ser con sencillo y de una sola moneda.

La municipalidad decidió restringir el horario de servicio del transporte público de cinco a nueve de la mañana y de cuatro de la tarde a nueve de la noche. En las principales calles de la ciudad se observó una gran cantidad de personas a la espera de una unidad de servicio público.

En el caso del servicio de taxi, son cerca de 7 mil vehículos que volverán a circular por día según el último dígito de la placa. Los números pares circularán los lunes, miércoles y viernes; mientras los que terminan en número impar lo harán los martes, jueves y sábados.

Las unidades deben separar las cabinas del conductor con láminas de policarbonato y contar con todas las medidas de seguridad sanitaria.

El transporte público de colectivos y morotxis en diferentes calles de Chiclayo | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

Chiclayo: Vehículos generan tráfico en centro de la ciudad

En la Ciudad de la Amistad, se observó un mayor número de vehículos que circulan por las principales calles generando desorden y tráfico; incluso, por momentos parecía tratase de un día normal.

La Gerencia de Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo informó que sólo existen 8 empresas autorizadas de taxis en la ciudad con 96 unidades; sin embargo, la informalidad en el sector parece apoderarse de las calles chiclayanas. Las autoridades anunciaron una nueva inscripción para chóferes que deseen reactivar sus actividades, pero cumpliendo los protocolos de salud

En cuanto al transporte público todavía no hay una actividad tan visible en el centro de la ciudad. No obstante, los que sí decidieron salir a trabajar fueron las combis y colectivos que vienen de los distritos de Monsefú, Reque, Pomalca, Tumán, entre otros, y la mayoría no respetan los protocolos de salud.

Además, se pudo apreciar decenas de mototaxis en diferentes zonas de la ciudad, esto a pesar de que rige una prohibición para su circulación.

Desde el inicio de la cuarenta la policía intervino más de 1300 vehículos e impuso más de 2600 papeletas.

La Policía seguirá realizando operativos para que se cumplan los protocolos | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

Piura: Más mototaxis en las calles

En Piura, durante las primeras horas de la mañana, el flujo de vehículos se mantuvo igual que los días anteriores; es decir, restringido, informó el jefe de la región policial, Edward Espinoza.

La autoridad manifestó que, la mayor cantidad de vehículos circulando en las calles son mototaxis, las que tienen autorización por las municipalidades. La Policía está verificando que se respete la distancia social.

"El flujo de vehículos ha sido el que se ha estado desarrollando siempre. Si bien es cierto se han abierto otras actividades, el incremento de personas si se nota, pero los vehículos han estado trasladando de acuerdo con lo que está estipulado", indicó.

Sin embargo, en la sierra de Piura como Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca, Las Lomas y otras zonas hay mucha preocupación porque la gente sigue llegando de la zona urbana. Ellos son trasladados en diferentes vehículos y la población temen que estas personas estén contagiadas con la COVID-19 y esto contribuya a la propagación del virus.

Usuarios y conductores deben de respetar los protocolos | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: RPP

Te sugerimos leer