Este sábado de Estado de Emergencia, 13 personas fallecieron tras una intervención policial en una discoteca clandestina, luego de que intentaran escapar por la puerta del establecimiento. Al respecto, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, indicó que, a pesar de que los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 de la noche, recién se enteró de la tragedia pasadas las 4:00 de la mañana, debido a que se acostó temprano “por problemas de salud”.

Asimismo, Castillo expresó su respaldo a la Policía Nacional del Perú, e indicó que el personal de Serenazgo del distrito está diezmado debido a la pandemia y los contagios de COVID-19 entre los efectivos.

“Se presentaron en la discoteca para poner orden. Es lamentable lo que ha pasado, que haya habido pérdida de vidas humanas, pero hay que encontrar dentro de lo trágico algo positivo. Creo que es momento de reflexionar e incorporar en nuestros hábitos respetar las normas, respetar las leyes, respetar las indicaciones que el Gobierno nos ha dado y que no se estaban cumpliendo”, señaló en declaraciones a RPP Noticias.

Por otro lado, el alcalde expresó sus condolencias a las familias afectadas por el incidente y agregó que no tenía conocimiento de que se realizaran fiestas habituales en dicho lugar, a pesar de que páginas en Facebook muestran que los eventos se realizaban desde el mes de julio.

“No he tenido conocimiento [de que se realizaran fiestas en este local]. Es recién a través de los medios de comunicación, que me llamaron a las 4:00 de la mañana, me he enterado del asunto. Me acosté temprano por razones de salud, apenas desperté vi la televisión”, comentó.

Finalmente, el alcalde señaló que en la última semana se han mapeado dos locales clandestinos a clausurar y, para esta semana, se han identificado dos otros eventos. Al ser consultado sobre la falta de personal, Castillo explicó que el presupuesto del distrito no alcanza para contratar a más efectivos de Serenazgo.

