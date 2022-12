'La violación sexual dentro del matrimonio también es un delito', dijo el MIMP sobre declaración de Tony Rosado. | Fuente: Andina

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pidió la intervención de oficio de la Fiscalía ante cuestionables expresiones sobre violación sexual del cantante de cumbia Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado.

Mediante su cuenta de Twitter, el Sector indicó que la violación sexual dentro del matrimonio también es un delito. "Si alguien lo confiesa públicamente, la Fiscalía debe actuar de oficio", asegura.

“!Cuando una mujer dice NO, es NO!”, agregó la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El cantante de cumbia profirió en uno de sus conciertos expresiones lamentables sobre su esposa, mientras intentaba defenderse de las críticas que formulan en su contra.

“¿Yo a quién he matado?, ¿A quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer y por eso me dicen delincuente”, dijo Tony Rosado.

La Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima abrió el pasado 12 de julio una investigación por 60 días contra al referido cantante por el presunto delito de agresión hacia las mujeres.

Esta decisión se tomó luego de que el cantante expresara en uno de sus conciertos que si un hombre mata a una mujer “es porque no le hace caso o no quiere volver con él”.

En otras imágenes de sus conciertos, además, se le observa agrediendo a las mujeres que participan de su espectáculo.

En ese entonces, Tony Rosado pidió disculpas por su expresiones y dijo que se sometería a las investigaciones.

