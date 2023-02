Consejo de Minería confirmó licencia de construcción de Tía María. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Varios excongresistas se pronunciaron y expresaron su preocupación luego de que el Consejo de Minería confirmara la licencia de construcción otorgada al proyecto de cobre Tía María de la empresa minera Southern, ubicado en Arequipa. Por un lado, algunos dejaron el claro que esto no autoriza a la empresa a que inicie funciones, otros cuestionaron al presidente Martín Vizcarra e hicieron un paralelo con las protestas que se generan en Chile.

Los excongresistas arequipeños Sergio Dávila y Ana María Choquehuanca coincidieron en que el reciente pronunciamiento del Consejo de Minería se da en respuesta a un recurso presentado por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres. No obstante, aseguraron que sigue vigente el compromiso de la empresa Southern para no iniciar sus operaciones hasta que consigan la licencia social.

En diálogo con RPP Noticias, la excongresista Ana María Choquehuanca aclaró que "está vigente" el compromiso de Southern de no iniciar la construcción del proyecto minero Tía María hasta que consiga el visto bueno de la población afectada.

"Eso no ha cambiado, lo que se ha restituido es la vigencia de la licencia en la parte administrativa, pero el compromiso de no iniciar la construcción sigue vigente y vamos a insistir en que se cumpla. La empresa, antes de recibir la licencia, firmó un compromiso para no iniciar la construcción hasta que no exista el consenso social", recordó.

En tanto, el excongresista Sergio Dávila precisó que el Consejo de Minería es un organismo "autónomo" que le permite tomar la decisión de confirmar la licencia del proyecto minero, aunque insistió en que este no podrá iniciar sus operaciones hasta que no consiga la licencia social. En ese sentido, manifestó la necesidad de que se transmita este mensaje.

"Lo que me preocupa es cuál es la reacción de la población, de los dirigentes y de los agricultores de Valle del Tambo. Yo creo que esta licencia social de la que tanto se habla, y de la que incluso la empresa se ha podido comprometer, se debió trabajar anteriormente", dijo.

Críticas al Consejo de Minería

Por otro lado, algunos excongresistas criticaron la decisión de confirmar la licencia de construcción. Marco Arana, miembro de la Comisión Permanente, calificó esta medida como una "declaratoria de guerra" a los pueblos del sur y cuestionó que el Gobierno insista en "imponer" este proyecto minero pese al rechazo de un sector de la población de Arequipa, especialmente del Valle del Tambo.

En tanto, el exparlamentario Edgar Ochoa consideró que esta decisión del Consejo de Minería "contradice" a declaraciones pasadas hechas por el presidente Martín Vizcarra sobre la necesidad de anular esta licencia. En su opinión, esto demuestra "que el país está capturado por intereses económicos".

"Estaremos junto al Valle del Tambo y Arequipa exigiendo: ¡Agro sí, mina no! No se puede seguir permitiendo que la ambición de unos pocos termine destruyendo calidad de vida y la agricultura que produce los frutos que comemos en nuestras mesas", dijo.

