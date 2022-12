El escasez de oxígeno y la falta de camas son los principales problemas para la atención de pacientes COVID-19 en Talara. | Fuente: MPT

El alcalde provincial de Talara, José Vitonera Infante, dijo que la situación por la emergencia sanitaria de la COVID-19 "es catastrófica" en esta jurisdicción piurana por la carencia de camas, medicinas y oxígeno para los pacientes con la enfermedad.

En comunicación con Ampliación de Noticias de RPP, dijo que el centro médico del Ministerio de Salud (Minsa) no tiene hospitalización por ser de nivel básico y el hospital de EsSalud, el único de la provincia, "ya no quiere recibir a nadie" porque no tiene camas.

"No hay ni una cama UCI en Talara. El Minsa reporta que su personal está infectado, no recibe, no atiende [...] Si usted viene (al hospital de EsSalud] va encontrar que la gente misma está llevando sus camas, está haciendo carpas con sus frazadas", aseguró.

Vitonera también se refirió a la falta de acceso de oxígeno como una de las causas de fallecimientos de los pacientes con el nuevo coronavirus. "Para ir acomprar oxígeno tenemos que recorrer dos horas hasta Piura y cuando viene el oxígeno ya han muerto 6 a 7 personas en el día", afirmó.

El alcalde dijo que a la fecha 142 cadáveres han sido enterrados en el área separa para casos COVID-19 en el cementerio municipal La Inmaculada. Además, informó que en mayo se registraron 280 actas de defunción, una cifra muy superior a la tasa promedio de 20 muertes mensuales en la provincia.

Según el reporte del Ministerio de Salud en la provincia de Talara solo hay 22 muertes confirmadas con la enfermedad.

"Si usted ve que la mortandad era 20 al mes, mire la gran diferencia. Talara no tiene menos de 300 muertos por el coronavirus. Es la evidencia más clara, más explícita de lo que está sucediendo", dijo.

Vitonera aseguró que ha solicitado a las autoridades del gobierno central autorización para usar el 25% del canon petrolero por dos meses para solucionar necesidades urgentes contra la pandemia, pero sin obtener respuesta. "No me responden, he ido al Congreso, he pedido al Gobierno. No tenemos dinero, las municipalidades no tenemos competencias", afirmó.

Indicó que el Gobierno regional se ha comprometido para instalar en los próximos días un isotanque para dotar de oxígeno a 40 camas en del Centro de Salud de Talara.

