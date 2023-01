Sunedu ha propuesto tres nuevas metodologías: presencial, semipresencial y a distancia. | Fuente: Andina

Los centros de educación superior han tenido que migrar de clases presenciales a clases a distancia ante la emergencia por la Covid-19; situación que ha afectado a casi un millón y medio de estudiantes. Ante esto, la Sunedu se ha visto en la obligación de hacer cambios a la normativa para garantizar una educación de calidad a los alumnos.

La Sunedu estableció las disposiciones necesarias para implementar el artículo 3 del Decreto Legislativo N 1469, que modifica el artículo 47 de la Ley Universitaria. Así, amplía las modalidades vigentes para la prestación del servicio educativo a presencial, semipresencial y a distancia.

En una entrevista con RPP, el vocero de la institución, Daniel Navarro, mencionó que “estas circunstancias por el coronavirus ha permitido que veamos la importancia de las modalidades no presenciales. Se ha modificado el artículo 47, permitiendo una mayor compatibilidad de modalidades y tecnología”.

Así, la nueva normativa presenta tres modalidades. La primera, es la modalidad presencial, donde se impartirá el servicio en un espacio físico. Sin embargo, también se podrán hacer uso de mecanismos virtuales que no superen el 20% del total de los créditos del programa académico.

Asimismo, se presenta la modalidad semipresencial donde se integrarán los entornos físicos con virtuales. Los materiales, recursos y metodologías deberán estar diseñados, de manera especial, para esto. El uso de tecnologías de la información será entre un 20% y hasta el 70% del total de créditos.

Por último, la modalidad a distancia o presencial se desarrollará en entornos virtuales. En esta, se admitirá el uso de entornos físicos como apoyo. Este uso será de hasta menos de un 30% total de créditos. Las universidades podrán decidir si algún curso se debe impartir presencialmente.

Ante estos cambios, la Sunedu cumple un papel fundamental para licenciar, fiscalizar y supervisar a los centros de estudios. “Lo que Sunedu está planteando son unas condiciones, un modelo de licenciamiento para que las universidades que van a brindar estas modalidades puedan tener en cuenta y antes de tener la autorización puedan implementarlas”, mencionó Navarro.

Para el licenciamiento de programas en las modalidades semipresencial y a distancia, se considerarán diversos aspectos: propuesta formativa y normativa, docentes, soporte académico administrativo, infraestructura tecnológica y física, estrategias y mecanismos para el desarrollo de dichas modalidades.

Por último, el vocero mencionó que esta nueva normativa no se establecerá únicamente para el Estado de Emergencia, si no que ha llegado para quedarse. Explicó que la educación no presencial hará más accesible este servicio para los ciudadanos.

Si quieres ver la entrevista completa puedes hacer click aquí.

Te sugerimos leer