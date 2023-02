Ántero Flóres-Aráoz, flamante presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Manuel Merino, tiene un largo historial de críticas a la reforma universitaria encabezada por Sunedu y el Ministerio de Educación. | Fuente: Andina

Esta tarde, en diálogo con RPP Noticias, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, se pronunció sobre la situación que se vive actualmente con el gobierno de transición de Manuel Merino, luego de que el Congreso de la República aprobara la vacancia en contra del expresidente Martín Vizcarra.

Al respecto, Zegarra señaló que la Sunedu continúa trabajando remotamente y que los despachos y atenciones al público continúan “con la misma pulcritud y transparencia” de siempre.

“Estamos siempre a la disposición de lo que el Congreso nos ha comunicado y convocado en varias oportunidades. Lógicamente hay muchas preocupaciones de querer tener alguna actitud o participación en las decisiones que se toman en la Sunedu. La Sunedu ha mantenido su actividad permanente para el proceso de licenciamiento. No hemos tenido ningún tipo de influencias”, indicó.

Actualmente, precisó, existen 48 universidades nacionales en funcionamiento, además de 11 universidades que se encuentran esperando la autorización para funcionar. “La población tiene que conocer que, si se crean estas universidades, tienen un largo camino. Vamos a solicitar que cumplan con todos los requerimientos básicos de calidad”, indicó.

Al ser consultado sobre lo que espera del nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por Antero Flores-Aráoz y todavía sin más integrantes, Zegarra señaló que espera que la autonomía de la Sunedu se mantenga.

Cabe mencionar que Ántero Flóres-Aráoz, flamante presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Manuel Merino, tiene un largo historial de críticas a la reforma universitaria encabezada por Sunedu y el Ministerio de Educación.

Esta mañana, horas antes de su nombramiento al frente de la PCM, en una entrevista a Canal N, señaló que las universidades que no lograron el licenciamiento merecen otra oportunidad.

"Esa es mi opinión personal, yo no voy hacer nada sobre el particular, personalmente opino que tiene que haber una igualdad entre las privadas y las públicas. ¿Por qué a una se les da una segunda oportunidad y por qué no a otra? Pero ese no es el tema de estos meses".

NUESTROS PODCAST

Efectos de la vacancia presidencial en la economía peruana - Informes RPP

El lunes 9 de noviembre el Congreso aprobó la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, en medio de una crisis sanitaria que continúa afectando la economía de los peruanos. Más detalles en el siguiente informe de Guadalupe Gamboa.

Te sugerimos leer