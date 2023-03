Sunedu desaprobó el Plan de Adecuación presentado por ambas instituciones. | Fuente: Foto: Google Maps

El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha resuelto denegar la solicitud de licencia institucional presentada en febrero del 2017 por la Universidad Peruana Austral del Cusco, así como el de la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier Escuela de Negocios - SFX S.A.C., ubicada en Arequipa, presentada en diciembre del 2017.

En su página web institucional, la Universidad Peruana Austral del Cusco calificó como "injusta, arbitraria y discriminatoria" la denegatoria de su solicitud de licencia institucional. En su pronunciamiento, aseguraron que esta institución "cumple con las condiciones básicas de calidad y por lo tanto merece obtener el licenciamiento".

"Por este motivo, ejercemos nuestros derechos e interpondremos, conforme a ley, un recurso de reconsideración ante la Sunedu para que este órgano revise su decisión y declare la nulidad de su resolución y en consecuencia nos otorgue el licenciamiento institucional", señalaron.

La Universidad Peruana Austral del Cusco cuenta con las carreras de Ciencias Contables y Finanzas, Economía y Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas y Seguridad Informática y Turismo. En tanto, la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier Escuela de Negocios ofrece los programas de especialización de contrataciones con el Estado, actualización laboral y otros cursos de actualización y especialización.

Motivos de la denegatoria a la Universidad Austral

Sobre la Universidad Peruana Austral del Cusco, la Sunedu informó que en su informe técnico de licenciamiento se identificó que la universidad "no tomó en cuenta sus objetivos institucionales en el diseño de sus documentos de planificación ni estableció los medios adecuados para lograr sus objetivos estratégicos".

Asimismo, se señala que se identificaron problemas de gestión de la información sobre sus planes de estudio, "lo cual evidencia deficiencias en la gestión académica y en la seguridad en torno al proceso formativo de sus estudiantes". Asimismo, la universidad no demostró contar con instrumentos de gestión adecuados en Seguridad y Salud "que garanticen el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo en sus instalaciones".

La universidad evidenció, según la Sunedu, tener "deficiencias" sobre el diseño de sus principales instrumentos de gestión de la investigación, así como normas que permitan garantizar la calidad en las investigaciones. También se identificó que la universidad no cumple con su normativa de evaluación y ratificación docente, además de contar con problemas en la planificación y presupuesto asignado para su capacitación.

Motivos de la denegatoria a la Escuela de Postgrado SFX

En tanto, el Informe Técnico de Licenciamiento de la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier Escuela de Negocios identificó que "no cuenta con un proyecto institucional articulado, pertinente y consistente para la adecuada prestación del servicio educativo". Por el contrario, se señala que presenta "problemas" en el diseño de la planificación institucional y "desajustes" en relación con sus propias necesidades, "lo cual repercute en el logro de los objetivos estratégicos institucionales y el desarrollo de un proceso de mejora continua".

La Escuela de Postgrado también evidenció "falta de implementación efectiva de las políticas y mecanismos orientados al fomento de la investigación, así como falencias en la gestión que no aseguran el desarrollo y la sostenibilidad de la investigación. Según la Sunedu, a esto se suma que no cuenta con los recursos humanos y presupuestales necesarios "para garantizar la producción académica y el cumplimiento de su política de investigación".

Asimismo, no tiene como mínimo el 25% del total de docentes a tiempo completo, no cuenta con un plan de ordinarización docente, no precisa los mecanismos para la evaluación docente que ponen en riesgo la sostenibilidad docente. Finalmente, no asegura la disponibilidad de los servicios complementarios de forma permanente ni demuestra la efectividad de los mecanismos de seguimiento al egresado e internacionalización.

El proceso de cese

Como consecuencia de esta denegatoria, la Universidad Peruana Austral del Cusco y la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier Escuela de Negocios deberán presentar a la Sunedu un plan detallado y orientado a garantizar un proceso ordenado de cese de sus actividades académicas. De inmediato, ambas quedan impedidas de convocar nuevos procesos de admisión y de captar nuevos alumnos mediante cualquier modalidad.

Además, la Universidad Peruana Austral del Cusco y la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier están obligadas a mantener los indicadores que durante sus procesos de evaluación de Condiciones Básicas de Calidad (CBC) fueron calificados de manera favorable. Los grados y títulos que ambas instituciones emitan durante sus procesos de cese seguirán siendo válidos y serán reconocidos y registrados por la Sunedu.

La Sunedu ha remitido al Ministerio de Educación toda la documentación acerca del proceso de licenciamiento de ambas instituciones. Esto, con la finalidad de que el MINEDU, en su condición de ente rector del Sistema de Educación Universitaria, adopte las medidas necesarias para tutelar el derecho a la educación y garantizar la continuidad de los servicios, en el marco de las medidas fijadas por el Reglamento de Cese.

