TikTok es una red social que se populariza cada vez más entre los jóvenes debido a su fácil uso y la variedad de videos que se pueden encontrar. Es precisamente esta aplicación la que escogió la suboficial de tercera de la Policía Jossmery Toledo para sumarse a un curioso reto viral.

El desafío, conocido como “Bibidi Babidi Boo Challenge” consiste en subir un primer video vestido de forma muy sencilla, o en pijama y luego grabar otro en el que se observe a la persona totalmente diferente, en caso de ser mujer, llevando ropa más llamativa y un maquillaje más elaborado.

La suboficial adaptó el reto a su labor como policía y apareció al inicio del video portando el uniforme de la Policía Nacional del Perú. En la segunda parte del clip se le observa totalmente distinta, con un vestido corto, maquillada y peinada.

En declaraciones reproducidas por el diario El Comercio, el presidente del Fuero Militar Policial, el contralmirante CJ Julio Pacheco Gaige señaló que en el caso de la suboficial no se ha evidenciado la posibilidad de un delito de función, no obstante, aclaró que el caso se verá dentro de un proceso administrativo disciplinario.

“Habría que analizar la situación y el caso concreto. Cómo es que se ha llevado a cabo, cómo se ha desarrollado para que sea la institución a nivel administrativo y disciplinario la que tome la decisión”, explicó y añadió que es "conveniente" no tener prejuicios.

“(...) La percepción que nos hacemos de las cosas no va de la mano con la verdad. A veces nos guiamos por la percepción, pero no por lo que es verdad”, expresó.

Por su parte, la suboficial publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “No entiendo por qué la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere. (…) Les doy una explicación a ustedes porque la mayoría que me sigue me apoya en lo que hago, no hago nada malo vistiendo el uniforme, yo respeto y amo mucho a mi institución y valoro todo lo que me brindó”, escribió.

