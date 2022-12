Personal de la Policía Nacional empezó a ser vacunado el martes. | Fuente: Minsa

Un 65% de peruanos dijo que está dispuesto a recibir la vacuna contra la COVID-19, casi 10 puntos porcentuales más que en el mes pasado, según la última encuesta de Datum publicada este miércoles en el diario Perú 21.

En febrero solo un 56% se mostraba a favor de ser inoculados contra el nuevo coronavirus.

En tanto un 28% aún dice que no piensa vacunarse y un 7% señala que aún no sabe si recibirá las vacunas contra la COVID-19.

El porcentaje de los que no quieren vacunarse es el más bajo desde diciembre de 2020, cuando un 25% asumía esa desición. En febrero último, un 33% decía que no pensaba recibir las vacunas. Mientras que el porcentaje de las personas que no saben si se vacunarán bajó 7% desde enero, cuando un 14% señalaba que no tenía una decisión al respecto.

Respecto a la confianza de que el gobierno logrará vacunar contra la COVID-19 a todos los peruanos en el 2021, un 83% dijo que no lo conseguirá y solo un 14% señaló que si será posible.

Empresas privadas y 'vacunagate'

También se consultó sobre la participación de la empresa privada en la compra de vacunas para sus trabajadores. Un 65% dijo que el gobierno debe permitirlo, mientras que un 32% se manifestó en contra.

Los entrevistados también respondieron sobre el caso 'vacunagate', el escándalo que reveló una lista de funcionarios que se vacunaron contra la COVID-19 con el preparado de la farmacéutica de Sinopharm en secreto y fuera de los ensayos clínicos que se realizaban en el país.

Un 69% dijo que los funcionarios que se vacunaron (y vacunaron a sus familiares) utilizando las vacunas de Sinopharm han cometido delito y deben ser sancionados y denunciados ante la justicia. Un 28% consideró que solo cometieron una falta por la que deben recibir un llamado de atención, pero no sancionados.

Ficha técnica:

La encuesta nacional de Datum se realizó del 5 al 7 de marzo entre 1 200 personas. El estudio tiene un margen de error de +/- 2.8%, con un nivel de confianza del 95 % y una representatividad del 91%.

