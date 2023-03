Los vecinos exigen que la Policía tome sus denuncias y patrulle la zona. | Fuente: RPP Noticias

Los vecinos de la primera etapa de la urbanización Perú, en el distrito de San Martín de Porres, sufren de robos casi a diario. No importa si es de madrugada, tarde o noche, los delincuentes asaltan a cualquier hora del día.

“Así como te roban entre 5:00 y 6:30 de la mañana, te roban entre las 8:00 y las 10:00. Te roban en la tarde, en la noche”, informó uno de los vecinos a RPP Noticias y señaló que “todos tienen armas, siempre".

Los atracos se realizan en motos o autos. “Hay vehículos en los que vienen cuatro personas”, agregó el hombre. El conductor espera mientras sus tres cómplices aprovechan en quitarle sus pertenecias a quien pasea desprevenido.

La hija de una de las vecinas informó que su hija fue víctima de un robo al bajar de un taxi la semana pasada. Tres hombres encapuchados y con revólver la amenazaron. “La golpearon para que suelte la cartera”, añadió la mujer.

“Estamos con bastante miedo. Ya no estamos tranquilos, no es lo mismo”, sostuvo la madre de la agraviada. y señaló que llamaron a la comisaría, pero "nunca nos hacen caso, no vienen”.

Los vecinos de San Martín de Porres exigen que la comisaría tome sus denuncias y declaraciones. Además, piden que Serenazgo patrulle la zona para evitar más asaltos.

