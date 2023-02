Se deben desenchufar todos los artefactos eléctricos que no estén en uso.

Nos encontramos frente a un momento crítico para el medio ambiente. Las ciudades crecen, se desarrollan y demandan más energía y recursos. Esto produce más de gases de efecto invernadero (GEI) que tienen un impacto negativo en el planeta y la salud de las personas.

El Perú es dependiente de la energía no renovable, principalmente del petróleo y el líquido de gas natural. Este tipo de energía es contaminante porque libera GEI y residuos. Asimismo, es dependendiente del exterior ya que no es natural y puede agotarse.

Lima es la séptima ciudad con más contaminación de aire en Latinoamérica según un informe de Greenpeace y IQAir Air Visual. A pesar de que esto parezca lejano del día a día de una persona común, existen formas para que nosotros podamos ayudar en este contexto.

Ahorrando la energía de nuestros hogares o trabajos podemos colaborar con el ambiente. Además, será una ayuda económica pues los recibos de luz bajarán.

Consejos para ahorrar energía

Puedes comenzar cambiando los focos normales de tu casa por unos leds. Estos ahorran hasta 66% más energía que los focos ahorradores. De todas formas, es preferible aprovechar la luz del día que tener las luces prendidas. Al pintar las paredes de tu casa con un color claro, se aprovecha aún más la luz natural.

Se deben desconectar todos los electrodomésticos que no estén en uso. A pesar de que estén apagados, estos consumen energía. La refrigeradora es uno de los que más consume. Por eso, no se debe dejar la puerta abierta de esta por mucho tiempo y se debe evitar poner comida caliente.

Las computadoras deben apagarse, pues si están suspendidas igual consumen energía. Los cargadores de celulares o portátiles deben desenchufarse si no están cargando el dispositivo. Es recomendable no cargar el celular por toda la noche, si no el tiempo necesario.

