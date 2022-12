Karla Méndez Mejía fue una de los 25 mil jóvenes que postularon. | Fuente: RPP Noticias

Karla Méndez Mejía tiene una consigna clara: “ser una profesional y salir adelante”. Prueba de ello es la fotografía que se ha viralizado en las redes sociales, en la que aparece rindiendo un examen de admisión con su bebé de cuatro meses en brazos.

Con 23 años y sorteando las dificultades que implicó dar una prueba mientras cuidaba a su bebé, Karla logró obtener una vacante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad César Vallejo, en el campus de Chimbote.

“Ser madre no es impedimento para lograr mis sueños, al contrario, es una motivación. Quiero darle a mi hijo una mejor condición de vida. Sé que no será nada fácil, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres y pareja quienes me alientan a no desistir y luchar por lo que quiero”, dijo Karla y agregó que este solo es el primer paso para convertirse en una profesional de éxito.

Cabe mencionar que, en el último examen de admisión realizado por la Universidad César Vallejo, 25 mil jóvenes postularon a nivel nacional.